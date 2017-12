Leul s-a înecat la mal

Deprecierea din ultimele zile a leului n-ar trebui să ne îngrijoreze, întrucât fenomenul este specific ultimei luni dintr-un an, spune consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu. Luni, 15 decembrie, am văzut încă un salt al leului, până la 4,47 unități/euro, și mulți s-au panicat, însă oficialul băncii centrale îi îndeamnă să se uite puțin în jur - „În Polonia, cursul zlot/euro a fost luni de 4,1761, iar marţi a sărit la 4,1935, pentru ca mai spre seară să fie făcute tranzacţii la cursuri şi mai mari, până la 4,2360. Depreciere semnificativă. La fel în Ungaria. Cursul forint/euro a fost luni de 307,86 unități, iar marţi a urcat la 312,60; după cum se vede, simptomul de depreciere se manifestă în toată regiunea. Rareori a durat o lună întreagă fluxul deprecierilor. Oricum, cauza este mereu aceeași: firmele private fie dau concedii în masă, fie își întrerup activitatea între Crăciun și Anul Nou“. În acest context, Vasilescu notează că, de fapt și de drept, leul nu se depreciază... se apreciază?! „Nu contează calculele făcute timp de câteva zile, ci rezultatele din întregul an. Între ianuarie și decembrie, trăgând linie, leul s-a apreciat cu 2,16% în fața euro. În ultima săptămână a pierdut 1,35 procente, dar tot rămâne un plus de aproape 1%“, explică oficialul BNR. Ieri, cursul leu/euro a stagnat, într-o piață liniștită. Referința a fost de 4,4738 unități/euro. Pentru dolar, banca centrală a anunțat un curs de 3,5924 lei, cu 1,06 bani peste nivelul de marți, în vreme ce perechea leu/franc elvețian a scăzut nesemnificativ, cu 0,03 bani, la 3,7252 unități. În regiune, forintul şi zlotul s-au întărit faţă de euro, în deschiderea pieţei, dar au trecut ulterior pe depreciere.