Leul s-ar putea deprecia în urma reducerii dobînzii de politică monetară

Consiliul de politică monetară al BNR a decis, ieri, reducerea dobînzii cheie cu 0,5 puncte procentuale, de la 10%, la 9,5%, peste aşteptările analiştilor şi ale pieţei. Nivelul este similar cu cel atins în urmă cu un an. Decizia BNR este întemeiată pe necesitatea gestionării adecvate a lichidităţii din sistemul bancar. BNR nu a operat însă şi reducerea rezervelor minime obligatorii (RMO) aplicabile pasivelor în lei (fixate la 18%) şi valută (fixate la 40%), constituite de băncile comerciale. Reamintim că potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al BNR din 31 martie 2009, începînd cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2009, rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în valută cu scadenţă reziduală mai mare de doi ani va fi 0. Ca efect al coborîrii dobînzii cheie, cele două dobînzi legate de dobînda de politică monetară - la facilitatea de depozit şi la facilitatea de credit – coboară, de asemenea. Astfel, dobînda la facilitatea de credit (lombard) scade de la 14%, la 13,5% pe an, iar dobînda la facilitatea de depozit coboară la 5,5% pe an, de la 6% pînă în prezent. Cele două dobînzi sînt fixate într-un coridor simetric de +/-4 puncte procentuale faţă de rata dobînzii de politică monetară. Scăderea dobînzii cheie este benefică pentru economia afectată de recesiune, pentru relansarea creditării, dar poate deprecia leul, generînd probleme în rîndul împrumuturilor în valută, consideră analiştii. \"E o surpriză plăcută şi un semnal de consolidare a unui trend de scădere a dobînzilor, care deschide porţile unor noi reduceri. Este un semnal bun pentru susţinerea economiei\", a declarat economistul şef al BCR, Lucian Anghel. Senior economistul ING Bank România, Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, a precizat, însă, că \"impactul maxim al acestor decizii se va vedea într-un an, un an şi jumătate, în condiţiile în care ratele dobînzilor pe termen scurt au scăzut destul de repede, dar cele pe un an sau chiar mai mult mai au destul pînă să scadă, mai ales într-un ritm susţinut\". Astfel, Chidesciuc se aşteaptă ca ratele dobînzilor la credite să scadă abia spre sfîrşitul celui de-al treilea trimestru, în august-septembrie, deoarece băncile trebuie să vadă că noua situaţie le permite o scădere sustenabilă a ratelor dobînzilor.

Creditarea nu va fi relansată fără reducerea rezervelor minime obligatorii

Consultantul financiar Bogdan Baltazar consideră, însă, că \"scăderea dobînzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale trebuie urmată de măsuri ceva mai eficiente, care să exercite presiune şi asupra băncilor să dea credite\". \"În maximum două săptămîni BNR trebuie să scadă rezervele minime obligatorii, cu cel puţin 5 puncte procentuale la pasivele în valută, pînă la 35% şi pînă la 15% pe lei, de la 18%\", a declarat Baltazar. În plus, \"creditarea ţine de o chestiune fundamental economică: băncile nu au încredere în mediul economic. Poate că statisticile arată o uşoară creştere a creditului, dar în economie nu se simte\", susţine secretarul general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Cristian Pîrvan. Reluarea creditării prin diminuarea treptată a dobînzilor nu va reduce, însă, creditele neperformante. Din contră, analiştii se aşteaptă ca volumul acestora să crească în perioada următoare, chiar şi pînă în 2011, cu toate că economia României ar putea începe să îşi revină din 2010. \"Creditele în lei sînt în prezent creditele cu probleme, din cauza creşterii susţinute a dobînzilor în ultimele luni, dar e de aşteptat ca, pe viitor, presiunea să se mute pe creditele în valută, ca urmare a deprecierii leului, de la începutul anului şi pînă în prezent, precum şi deprecierii care, mai mult ca sigur, va urma de acum încolo\", a mai oficialul ING Bank. Reamintim că, din iunie 2007, pînă în februarie 2009, BNR a majorat constant rata dobînzii cheie, de la 7%, la 10,25% pe an, prima reducere avînd loc la începutul lunii februarie a acestui an, cînd a coborît-o la 10% pe an. În a treia şedinţă de politică monetară din acest an, adică ieri, BNR a hotărît să continue această tendinţă, reducînd dobînda cu încă o jumătate de punct procentual, peste aşteptările pieţei, care miza pe menţinerea la 10% sau scăderea cu cel mult 0,25 puncte procentuale.