Leul scoate bankingul din groapă

LEUL BATE EURO Volumul creditelor acordate de bănci va creşte cu 5 - 10%, în 2013, în condiţiile în care România va înregistra, într-un final, o creştere economică substanţială, apreciază directorul general al OTP Bank, Laszlo Diosi. „2013 ar trebui să fie un an al stabilităţii şi, dacă economia va fi pe plus, ne putem aştepta şi la un avans al creditării. Vom vedea o creştere a creditării atât pe segmentul persoanelor fizice, cât şi pe cel al companiilor mici şi mijlocii, dar şi în alte sectoare, precum agricultura şi energia alternativă. Creşterea depinde însă şi de suportul acordat de stat prin programe precum Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri (credite de investiţii sau linii de capital pentru firme, garantate de stat şi cu dobândă subvenţionată - n.r.)”, spune Diosi. Şi programul Prima Casă, care va continua în 2013, cu un plafon suplimentar de 200 milioane euro (conform unei hotărâri de Guvern care a apărut vineri pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice), va juca un rol important, mai ales că marile bănci din România au decis să acorde finanţare numai în lei (sau şi în lei). Potrivit şefului OTP, două treimi dintre creditele acordate în 2013 vor fi în monedă naţională; creditele în euro vor reprezenta circa 33% din total şi vor fi accesate doar de IMM-urilor implicate în comerţ exterior, care operează în valută. Astfel, o reducere a Robor, indicatorul folosit la calculul dobânzilor împrumuturilor în lei, ar putea stimula acest segment al pieţei, spune Diosi. „Văd că România înoată împotriva curentului. Avem nevoie de capacităţi de producţie, de birouri, de case. În piaţa locală este loc de creştere, spre deosebire de Europa, unde piaţa se reduce, pentru că există deja prea multe capacităţi. Tocmai statutul de piaţă emergentă al ţării noastre va duce, pe viitor, la o creştere a creditării. Chiar şi în 2012 am văzut un avans, deşi a fost un an dificil din toate punctele de vedere”, explică directorul OTP.

CREDITUL NEPERFORMANT, ÎN SCĂDERE În opinia bancherului, în piaţa locală există suficienţi lei economisiţi de populaţie pentru a susţine creditarea. Referitor la dobânzi, el spune că, în prezent, „piaţa este supraîncălzită”, dar că nivelul lor va scădea în perioada ianuarie - februarie. Cât despre creditele neperformante, o problemă majoră a băncilor, Diosi spune că „nivelul lor ar trebui să se stabilizeze, în 2013”: „Băncile au reeşalonat între 5 şi 15% dintre împrumuturi şi, din experienţa noastră, 35 - 40% dintre ele nu vor evolua pozitiv. Astfel, chiar dacă noile credite (cele acordate după 2009) nu creează probleme, unele dintre cele reeşalonate vor deveni neperformante. Tocmai de aceea ne aşteptăm la o stabilizare a creditului neperformant, în 2013, urmată de o scădere substanţială în 2014”. Între 2008 şi 2012, ratele la creditele bancare în euro au crescut cu 18%, din cauza deprecierii leului, fapt care i-a pus pe mulţi români în dificultate. În acest an, volumul creditelor ipotecare s-a ridicat la 35,5 milioane lei, dintre care 1,75 milioane lei a fost soldul împrumuturilor în lei. Este o creştere cu 16% faţă de 2011, un semn clar al direcţiei în care se îndreaptă piaţa. Comparativ, între 2008 şi 2011, soldul creditelor ipotecare în lei a scăzut anual cu circa 4 - 6%. Tocmai de aceea bancherii estimează că nivelul creditelor neperformante va scădea. În plus, nimeni nu mai riscă. „În această perioadă, bankingul se axează mai mult pe stabilitate decât pe profitabilitate”, conchide directorul OTP Bank, Laszlo Diosi.