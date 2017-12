Leul se apreciază pe toate fronturile

Cotaţiile monedei naţionale au oscilat uşor peste 4,52 lei/euro în prima parte a sesiunii interbancare de ieri, astfel că Banca Naţională a României (BNR) a publicat un curs de referinţă cu 1,06 bani mai redus, de 4,5260 unităţi. Leul s-a întărit ieri şi în raport cu dolarul american, paritatea coborând la 3,3092 unităţi. Totodată, a scăzut şi rata de schimb leu/franc elveţian, la 3,6694 unităţi. Nu în ultimul rând, dobânzile afişate de băncile comerciale pentru plasamentele în lei pe termen de o zi au fost de 0,55% - 1,05% pe an, aproape de nivelurile de luni. Ele sunt mult sub rata dobânzii-cheie a BNR, aflată în prezent la minimul istoric de 3,75% pe an.