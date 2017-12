Leul se depreciază din cauze internaţionale

Moneda naţională s-a depreciat, ieri, cu mai mult de un ban faţă de euro pînă la 3,1768 lei/euro, ca urmare a tendinţei generale de scădere a monedelor din regiune faţă de euro, stimulată de căderile bursei americane şi de retragerea unor investitori din pieţele emergente, spun dealerii. \"Cotaţia leului s-a corectat după mişcările valutelor emergente din regiune. Cauzele ar fi că a căzut bursa din Statele Unite şi au ieşit şi investitori din regiune\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1768 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 104 lei vechi (-0,33%) faţă de euro, de la 3,1664 lei/euro, cît era vineri.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3771 şi 1,3842 dolari/euro, iar în jurul orei 14:00, ora României, cotaţia era de 1,3796 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 133 de lei vechi (0,57%) faţă de dolar, de la 2,3114 lei/dolar, cît era vineri, la 2,2981 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 3,94% pe an faţă de 3,06% pe an cît era la finalul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a urcat la 5,12% pe an, de la 4,06% pe an, cît era vineri. BNR a atras, ieri, 3,5 miliarde de lei în depozite la două săptămîni la o dobîndă anuală medie de 5,92% şi o dobîndă maximă de 6,45% pe an.