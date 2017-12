Leul se menţine în apreciere

Leul şi-a continuat tendinţa de apreciere faţă de moneda unică europeană şi a crescut cu 0,04%, iar la finalul zilei cotaţiile din piaţa locală se situau la 4,2330 - 4,2360 lei/euro, cu aprox. un ban sub nivelul de închidere de joi. \"Valutele din regiune se apreciază mai mult decît leul, cu excepţia zlotului, care înregistrează o uşoară depreciere\", a spus un dealer. Leul s-a depreciat nesemnificativ la debutul zilei, cînd primele tranzacţii au fost efectuate la 4,2490 - 4,2520 lei/euro, cu aproximativ 0,5 bani peste nivelul de la finalul şedinţei anterioare, cînd euro a fost cotat la 4,2445 - 4,2470 lei. Pe parcursul zilei, cotaţiile au oscilat între un minim de 4,2325 - 4,2350 lei/euro, şi un maxim de 4,2530 - 4,2560 lei/euro. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, vineri, o rată de referinţă de 4,2380 lei/euro, în scădere pentru a treia zi consecutiv, cu 0,16 bani faţă de nivelul din ziua anterioară. Leul a înregistrat o apreciere mai puternică în raport cu dolarul american, rata oficială de schimb, de 3,2055 lei/dolar, fiind cu 3,86 bani sub cursul de joi, cînd moneda americană a fost cotată la 3,2441 lei. Dobînzile afişate vineri de băncile comerciale pentru sumele plasate pe o zi au crescut vizibil faţă de cele de joi iar ratele la depozitele pe o săptămînă au variat între 12,14% şi 12,74%. BNR a realizat, vineri, o operaţiune de tip repo, prin intermediul căreia a injectat în piaţă 4,709 miliarde de lei, la o dobîndă de 10% pe an, egală cu rata de politică monetară. Operaţiunea, în cadrul căreia au obţinut lichidităţi 15 bănci, are scadenţa peste o lună, respectiv pe 25 mai.