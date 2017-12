Leul se menţine pe apreciere

Moneda naţională s-a apreciat la deschiderea şedinţei interbancare de ieri, iar cursul de schimb a coborît sub 4,21 lei/euro, după prima oră de transfer, pe fondul optimismului jucătorilor pe toate pieţele financiare. Astfel, primele tranzacţii de ieri s-au perfectat la 4,2130-4,2160 lei/euro, cu un ban sub nivelul de la finalul şedinţei precedente, de 4,2230 - 4,2260 lei/euro. Cotaţiile au coborât treptat, iar în jurul orei 10:30, schimburile se realizau la 4,2085 - 4,2110 lei/euro, cel mai redus nivel al şedinţei. Spre finalul zilei, moneda naţională a pierdut o parte din avansul cîştigat în faţa euro în prima jumătate a şedinţei interbancare de ieri, iar cursul a urcat la 4,2170 - 4,2190 lei/euro la închidere, pe fondul cumpărărilor de valută. Banca Naţională a României (BNR) a publicat, ieri, un curs de referinţă de 4,2143 lei/euro, în coborîre cu 0,53 bani faţă de joi. Leul s-a apreciat mai puternic în raport cu dolarul, cursul publicat de către BNR fiind cu 3,13 bani mai redusă faţă de şedinţa anterioară, la 2,9936 lei/dolar. BNR a realizat, ieri, o operaţiune de tip repo (infuzie temporară de lichiditate în contul preluării de titluri de stat - n.r.), prin intermediul căreia a injectat în piaţă 5,9 miliarde de lei, la o dobîndă de 9,5% pe an, egală cu rata de politică monetară. Operaţiunea, în cadrul căreia au obţinut lichidităţi 17 bănci, are scadenţa peste o lună, respectiv pe 27 iulie. Cea mai recentă operaţiune repo a fost realizată de către banca centrală la 12 iunie, cînd a plasat pe piaţă 2,8 miliarde de lei, la o dobîndă de 9,5% pe an. În cadrul operaţiunilor de tip repo, BNR oferă lichiditate băncilor comerciale şi preia în schimb titluri de stat. Ratele de referinţă publicate, ieri, de băncile comerciale pentru sumele plasate pe termen scurt, de o zi, au crescut uşor şi oscilează între 9,84% şi 10,34%, de la 9,47%-9,97% cu o zi în urmă. Randamentele pentru plasamentele la o săptămînă sînt cuprinse între 9,77% şi 10,27%.