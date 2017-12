Leul se va deprecia pînă la 4,5 lei/euro în următoarele 6 luni

Cursul de schimb va urca pînă la 4,5 lei/euro în următoarele 6 luni, dar ulterior leul va intra pe o tendinţă de apreciere, pentru ca, în alte 6 luni, să recupereze din pierderi pînă la 4,15 unităţi/euro, consideră analiştii ING în ultimul raport asupra evoluţiei valutelor, publicat ieri. Astfel, peste o lună, cursul de schimb se va situa la 4,25 unităţi/euro, pentru ca, în 3 luni, să urce pînă la 4,30 lei/euro. „Pe termen scurt, orice ştire negativă va avea un impact minim asupra monedei locale, luînd în calcul determinarea Băncii Naţionale a României (BNR) de a menţine cursul de schimb stabil”, se arată în raport. La următoarea şedinţă de politică monetară, de la finalul lunii iunie, Banca Naţională a României ar putea coborî dobînda cheie cu 0,5 puncte procentuale, la 9%, dar analiştii ING se aşteaptă ca decizia să aibă un impact redus asupra cursului de schimb, mişcarea fiind în ton cu aşteptările pieţei. Totodată, raportul susţine că banca centrală va continua să relaxeze politica monetară prin dobînda cheie şi în luna august, cînd va opera o nouă reducere. Cotaţiile minime pentru leu vor fi atinse în jumătate de an, în opinia analiştilor ING, care prognozează un curs de schimb maxim de 4,5 lei/euro la finalul acestui an. „Riscurile faţă de vînzarea puternică a leului către finalul acestui an sau la începutul lui 2010 sînt destul de ridicate. Primul raport din cadrul programului Fondului Monetar Internaţional trebuie să aibă loc pînă pe 15 septembrie şi nu ridică riscuri reale (bazat pe ţintele din luna iunie). Cu toate acestea, riscurile sînt mai ridicate penru evaluările din decembrie şi martie, după ce ar putea apărea probleme atît în ce priveşte deficitul bugetar, cît şi inflaţia”, susţin analiştii ING. Cu toate acestea, cursul de schimb va începe să coboare de la începutul lui 2010, iar în termen de 12 luni, leul se va aprecia pînă la 4,15 unităţi/euro, mai spun analiştii ING. Leul s-a depreciat de la începutul acestui an cu aproape 5,3%, ultimul curs de referinţă afişat de BNR fiind de 4,1963 lei/euro. Pînă în prezent, cel mai ridicat curs de schimb s-a înregistrat pe 22 ianuarie 2009, de 4,3127 lei/euro.