Levente Molnar, un român de Oscar

O bucurie oarecum... indirectă are și România, după Oscarurile de anul acesta. Chiar dacă ”Aferim” al lui Radu Jude nu a avut ecourile emoționale pe care se miza, lungmetrajul maghiar ”Son of Saul”, cu actorul român de origine maghiară Levente Molnar în distribuţie, a câștigat premiul Oscar la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină, anul acesta. ”Fiul lui Saul / Son of Saul” a fost distins cu marele premiu al juriului la gala de anul trecut a Festivalului de la Cannes și a primit trofeul pentru Cel mai bun film străin la ediţia din acest an a Globurilor de Aur. Filmul este o coproducţie Ungaria - Franţa şi a fost extrem de apreciat de critica de specialitate, fiind în topul preferinţelor. Subiectul filmului este centrat pe două zile din viaţa lui Saul Auslander (Géza Röhrig), un prizonier evreu din Ungaria, forţat să lucreze pentru nazişti în camerele de gazare de la Auschwitz.

Levente Molnar, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, are un rol-cheie în acest film de Oscar: îl interpretează pe Abraham Warsawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alături de el în lagărul de concentrare. Născut pe 10 martie 1976, la Baia Mare, Levente Molnar a studiat actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca, iar din anul 2002 este actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. Printre filmele în care a jucat se numără ”The Fixer” (regia Adrian Sitaru), ”Chuck Norris vs Communism” (regia Ilinca Călugăreanu), "Ferry" (regia Daniel Nickson), ”Fragment viu” (regia Bántó Csaba, Iszlai József), ”Blutsbrüder teilen alles” (regia Wolfram Paulus), ”Radio” (regia Pünkösti Laura), ”Un alt Crăciun” (regia Tudor Giurgiu), ”Morgen” (regia Marian Crişan), ”Any Given Father” (regia Cristan Cîrcu).

JEAN NEGULESCO, PRIMUL ROMÂN CELEBRU LA HOLLYWOOD În fiecare an ne minunăm de reușitele altora la gala Oscarurilor, dar ar fi extraordinar dacă ne-am aminti de românul nostru Jean Negulesco, o adevărată personalitate la Hollywood, care are și o stea pe celebrul Walk of Fame! Jean Negulesco a fost al cincilea copil al unei familii de negustori înstăriţi din Craiova. Încă din copilărie, Iancu era considerat de tatăl său ca fiind demn de a-l urma atât într-ale afacerilor, cât şi prin localurile din Craiova. Ăsta a fost și norocul... viitorului Jean Negulesco, pentru că, pe la 5-6 ani, într-o... vizită cu tatăl său la Berăria Bazilescu, a văzut prima dată fotografii care se mişcă pe perete (imaginile cinematografice ale vremii). Mai apoi, tatăl şi fiul ajung să viziteze grădina de vară Minerva, unde rulau spectacole cinematografice. Într-una din serile de după spectacol, întors în camera sa, tânărul Ianculeţ a schiţat pe hârtie câteva scene din filmul tocmai văzut, dovedind un real talent la desen, iar pasiunea sa pentru filme l-a dus în anii maturităţii spre o glorioasă carieră în cinematografie, ajungând unul din regizorii sacri de la Hollywood. A regizat filme cu Peter Lorre (”The Mask of Dimitrios”, 1944), Joan Crawford, John Garfield (”Humoresque”, 1946), Clifton Web, Barbara Stanwyck (”Titanic”, 1953), Marilyn Monroe, Lauren Bacall (”How to Marry a Millionaire”, 1953), Maurice Chevalier, Angie Dickinson (”Jessica”, 1962) şi mulţi alţii. Pentru filmul ”Johnny Belinda” deţine un număr-record de nominalizări Oscar (12) pentru un film.

Jean Negulesco a fost membru al Academiei americane de Film și a fost distins cuSilver Trayde către International Executive Service Corporation și cuThe Laurel Awardpentru întreaga sa producție regizorală. A fost membru de onoare în American-Romanian Academy of Arts and Sciences. Jean Negulesco a murit în urma unui atac cardiac, la 18 iulie 1993, în Marbella, Spania.