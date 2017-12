Lewis Hamilton va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va porni din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite ale Americii, programat duminică seară, pe circuitul de la Austin, Texas, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă. Hamilton l-a devansat cu 0,216 secunde pe coechipierul său de la Mercedes, Nico Rosberg. Daniel Ricciardo (Red Bull) va porni de pe locul 3, înaintea colegului de echipă Max Verstappen. Piloţii Ferrari, Kimi Raikkonen şi Sebastian Vettel, vor pleca de pe locurile 5, respectiv 6, pe grila de start.

Turul realizat de Hamilton (1:34,999) este cel mai rapid reușit vreodată pe Circuitul Americilor, pe care se dispută MP al SUA începând din 2012. Germanul se simte foarte bine pe acest circuit, reușind trei victorii aici, începând din 2012.

Lewis Hamilton a reuşit al 58-lea pole position din carieră și al nouălea din acest sezon. Britanicul trebuie să recupereze un handicap de 33 de puncte în clasamentul general faţă de germanul Nico Rosberg, cu doar patru curse până la finalul sezonului. „Mă simt extraordinar. Este primul meu pole position aici, după mulţi ani de încercări. Vreau să le mulţumesc spectatorilor, i-am auzit încurajându-mă atunci când am trecut linia de sosire. Energia emanată de public a fost incredibilă”, a spus Hamilton. „Astăzi, Lewis a fost mai rapid pe prima secţiune de circuit. Asta este, îl felicit, a făcut o treabă bună. Aşa cum am putut vedea în acest an, calificările nu sunt atât de importante, aşa că rămân cu o şansă foarte bună în vederea cursei”, a declarat Rosberg.

Iată grila de start a Marelui Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, care va avea loc duminică, de la ora 22.00 (în direct pe Digi Sport):

Prima linie:

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes)

Nico Rosberg (Germania/Mercedes)

Linia a 2-a:

Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull-TAG Heuer)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull-TAG Heuer)

Linia a 3-a:

Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari)

Sebastian Vettel (Germania/Ferrari)

Linia a 4-a:

Nico Hulkenberg (Germania/Force India-Mercedes)

Valtteri Bottas (Finlanda/Williams-Mercedes)

Linia a 5-a:

Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes)

Carlos Sainz Jr (Spania/Toro Rosso-Ferrari)

Linia a 6-a:

Sergio Perez (Mexic/Force India-Mercedes)

Fernando Alonso (Spania/McLaren-Honda)

Linia a 7-a:

Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso-Ferrari)

Esteban Gutiérrez (Mexic/Haas-Ferrari)

Linia a 8-a:

Jolyon Palmer (Marea Britanie/Renault)

Marcus Ericsson (Suedia/Sauber-Ferrari)

Linia a 9-a:

Romain Grosjean (Franța/Haas-Ferrari)

Kevin Magnussen (Danemarca/Renault)

Linia a 10-a:

Jenson Button (Marea Britanie/McLaren-Honda)

Pascal Wehrlein (Germania/Manor-Mercedes)

Linia a 11-a:

Felipe Nasr (Brazilia/Sauber-Ferrari)

Estéban Ocon (Franța/Manor-Mercedes)

