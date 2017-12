Lexter: „Am crezut că Inna e rusoaică”

Cunoscutul solist britanic Lexter, faimos mai ales datorită hitului „Freedom to Love”, a crezut că Inna este... rusoaică. Deşi pare amuzantă, confuzia nu este întâmplătoare, dacă se ţine seama de faptul că show-bizul slav obişnuieşte să aducă pe scenă „replici” ale unor vedete de succes.

După un concert susţinut, weekend-ul trecut, într-un club bucureştean, artistul a fost întrebat de VJ-ul Sânziana Negru ce artişti autohtoni cunoaşte. Lexter i-a răspuns: „Îmi place Inna. Nu ştiam că e româncă, am crezut că e rusoaică, am văzut-o la o televiziune rusească. De fapt, sunt un fan al ei. Îmi place ceea ce face. Ştiu şi de Sunrise Inc, îmi place „Lick Shot”, îmi place sound-ul lor şi, în general, sound-ul românesc. Îmi place cum sună muzica voastră, pentru că e veselă, foarte clară şi uşor de ascultat”.