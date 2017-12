Lexter, în România

Lexter, artistul care a devenit cunoscut în România datorită megahitului „Freedom to love”, va concerta în România, pe data de 7 noiembrie, în „Turabo Society Club” din capitală.

Artistul s-a născut în Oxford, Marea Britanie, unde a luat primele cursuri de chitară şi dans la o vîrstă foarte fragedă. În anul 1990, Lexter a plecat în Barcelona, în căutarea aventurii vieţii lui, urmînd ca în 1992 să se mute acolo definitiv. Pe numele lui adevărat Lester, acesta şi l-a schimbat în Lexter, tocmai pentru că spaniolii pronunţau greu acest nume. În Spania, Lexter a cîntat în mai multe trupe, printre care „Blue 4 U”, care a avut hituri precum „Livin\' in Jam”, care a urcat pe locul al III-lea în topurile spaniole sau „Happy”, care a ajuns pe locul I.După ce a trecut prin mai multe grupuri, Lexter şi-a început cariera solo, lansînd piese precum „It\'s Not Unusual”, „Sweet Sensation”, „We Can Share It”, „See The Trouble”.

În prezent, Lexter a adoptat un nou stil de muzică, iar pentru cel mai recent material discografic al său a îmbinat trei genuri diferite. Ultimul său single, „Freedom to love”, a ajuns pe primele locuri în topurile din întreaga Europă.