Lia Olguţa Vasilescu - 1; DNA - 0!

DNA a pierdut în lupta împotriva Liei Olguţa Vasilescu. Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au respins, marţi, contestaţia DNA la decizia de săptămâna trecută a Tribunalului Bucureşti de neluare a măsurii controlului judiciar în ceea ce o priveşte pe Lia Olguţa Vasilescu, decizia fiind definitivă. Şi dacă tot nu le-a ieşit impunerea măsurii controlului judiciar, procurorii DNA au cerut, din nou, să nu mai fie lăsată să participe la emisiuni la posturi de radio și TV. "Din ce a cerut în sală procurorul DNA, controlul judiciar s-a referit la faptul că eu nu mai am voie să merg în studiourile de radio și televiziune. Să nu uităm totuși faptul că sunt o persoană publică. Nu că nu aș mai avea voie să vorbesc despre proces, ci pur și simplu nu mai am voie la radio și la televizor, ceea ce mi se pare un pic cam prea mult. De asemenea, să nu iau legătura cu denunțătorii și cu martorii din dosar. Eu nu am luat legătura cu niciunul dintre denunțători. Martori sunt funcționari ai Primăriei Craiova, cu care lucrez zi de zi, pe care nu i-am întrebat niciodată „Te duci la DNA?”, „Ce o să declari?”. Din punctul meu de vedere, mi se pare că s-a mers mult prea departe. Cred că și denunțătorul a mers mult prea departe, pentru că deja nu mai sunt jigniri aduse ca primar al Craiovei, ci ca femeie, ca mamă. Sunt aluzii cu conotație sexuală, sunt tot felul de jigniri", a spus Lia Olguța Vasilescu.

PRIMĂRIŢA VA DA REPLICA ÎN JUSTIŢIE

Avocatul edilului susține că a adunat mai multe probe astfel încât să-l dea în judecată, pe latură civilă, pe denunțătorul Petru Becheru. "Nu este permis, nu este acceptabil să continue linșajul mediatic, personal, dar și împotriva primarului Lia Olguța Vasilescu, într-o manieră lipsită de orice fel de raționament. Eu cred că este momentul la care apărarea ar trebui să facă un pas înainte și să acționeze inclusiv în fața instanțelor civile pentru că acest lucru este absolut de neconceput. Din aprilie 2016, am adunat foarte multe elemente probatorii care să ne permită declanșarea unor procese în fața instanțelor de judecată. Ne-am gândit să dublăm toate demersurile pe care le-am făcut până acum cu alte demersuri, în aceeași linie, în fața autorității judecătorești civile", a spus avocatul Alexandru Chiciu.

SCURT ISTORIC

Lia Olguţa Vasilescu a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, folosirea autorităţii sau influenţei şi spălare de bani. Procurorii au solicitat instanţei ca edilul să nu se apropie de anumite persoane desemnate de organul judiciar şi să nu comunice cu acestea direct sau indirect. Alături de edilul din Craiova au fost trimişi în judecată Radu Cosmin Preda, la data faptelor administratorul public al Craiovei, fiind acuzat de complicitate la luare de mită şi spălare de bani, şi Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociaţii non-profit, sub acuzaţia de complicitate la luare de mită şi spălare de bani. Primarul Craiovei ar fi sugerat că va face publice date despre oamenii de afaceri care ar fi denunţat-o, susţine DNA, explicând că "începând cu 30.07.2016 inculpata s-a plasat în spaţiul public virtual şi în acest cadru, diferit de cel legal procesual, într-un mod agresiv ca limbaj, şi-a făcut apărări, a invocat excepţii şi cereri".

Lia Olguţa Vasilescu a postat pe pagina sa de Facebook transcriptul unei înregistrări de la dosarul în care este judecată, în care apare denunţătorul Petru Becheru. Acesta a mers la DNA, susţinând că i s-ar fi oferit mită pentru a îşi retrage denunţul. DNA precizează că în anul 2014 Lia Olguţa Vasilescu ar fi cerut şi primit de la mai mulţi oameni de afaceri care aveau în derulare contracte cu Primăria Craiova suma de 568.291,37 lei, respectivii afacerişti acceptând "solicitările formulate de inculpata Vasilescu Lia Olguţa în considerarea atribuţiilor pe care aceasta le avea în calitate de primar, pentru a nu întâmpina din partea edilului dificultăţi în buna desfăşurare a contractelor, în efectuarea plăţilor şi în recepţionarea lucrărilor", arată Parchetul.