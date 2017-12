Liam Gallagher a renunţat la alcool

Liderul trupei Beady Eye a declarat că a renunţat la alcool, după 20 de ani, şi a dat detalii despre motivele care l-au făcut să nu participe la nunta fratelui său, Noel Gallagher. Liam Gallagher a spus că nu a consumat alcool de şase luni, într-o perioadă foarte aglomerată pentru trupa sa. “Când voi bea, va fi, probabil, de Crăciun. Nu am mai băut de la Revelion”, a spus artistul, după care a adăugat: “Iau o pauză. Timp de 20 de ani am băut şi am făcut tot felul de prostii. O tâmpenie”. Acesta a mai spus că, în toată perioada de glorie a trupei Oasis, în anii \'90, a fost tot timpul beat.

Liam Gallagher a povestit de ce nu a fost la nunta fratelui său, Noel Gallagher, cu Sara McDonald, care a avut loc în urmă cu două săptămâni. “Oricum nu aş fi mers, eram ocupat”, a spus muzicianul britanic. “Dacă m-aş fi dus, m-aş fi îmbătat şi ar fi fost ca în serialul “Dinasty””, a adăugat Liam Gallagher. Anterior, a declarat că nu a fost invitat la nunta fratelui său Noel.

La petrecerea burlacilor, Noel a recunoscut că ar vrea ca Liam să fie prezent la nunta sa. “Este fratele meu. Este un nebun, dar este fratele meu, aşa că ar trebui să fie acolo. Aş vrea să fie la nuntă. În momente ca acestea, familia este familie şi cred că ar face o mulţime de oameni fericiţi. Dar el va fi mereu un idiot”, a declarat Noel Gallagher atunci. Fraţii Liam şi Noel Gallagher s-au certat în vara anului 2009, iar Noel a părăsit Oasis cu puţin timp înainte de un concert pe care grupul ar fi trebuit să îl susţină la Paris, declarând că nu mai poate colabora cu fratele său.