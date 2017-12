Liam Gallagher, cel mai bun lider al unei trupe

Muzicianul britanic Liam Gallagher a fost desemnat cel mai bun lider al unei trupe, în ciuda faptului că Oasis s-a destrămat în august 2009, potrivit unui sondaj realizat de revista britanică ”Q”. Următoarele locuri în clasamentul realizat de revista britanică sunt ocupate de Bono de la U2, Freddie Mercury, fostul solist al trupei Queen, Damon Albarn de la Blur şi Chris Martin, solistul şi liderul grupului Coldplay. În clasament mai sunt menţionaţi Sir Paul McCartney pe locul 9, John Lennon pe 10 şi Robbie Williams pe 11.

Trupa Oasis s-a desfiinţat în 2009, când în luna august, Noel Gallagher, fratele lui Liam, şi-a anunţat plecarea. Imediat, Liam Gallagher a spus că trupa nu mai există, dar mai târziu a anunţat că va mai lucra cu membrii care au rămas şi că nu va folosi acelaşi nume pentru trupă. Noel Gallagher a fost chitaristul Oasis, dar şi cel care scria versurile pieselor trupei. Veritabilă instituţie în Marea Britanie, Oasis este, alături de Blur, unul dintre grupurile majore rezultate în urma valului de britpop din anii \'90. Grupul are la activ şapte albume, între care ”Definitely Maybe” şi ”(What\'s the Story) Morning Glory?” sunt considerate printre cele mai bune. Până în iunie 2009, Oasis a vândut 50 de milioane de albume în întreaga lume. Unele dintre piesele lor precum ”Wonderwall”, ”Live Forever” sau „Don\'t Look Back in Anger” au devenit adevărate imnuri cântate în cor de miile lor de fani în timpul concertelor pe care le-au susţinut în lumea întreagă.