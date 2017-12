Liam Gallagher îşi face o nouă trupă

Fostul chitarist şi solist Oasis a declarat că el şi alţi membri ai fostei trupe - cu excepţia fratelui său Noel - lucrează la noi melodii şi intenţionează să se lanseze ca un nou grup. Liam Gallagher a înfiinţat trupa Oasis în 1991, alături de Paul Arthurs, Paul McGuigan şi Tony McCaroll. La scurt timp, trupei i s-a alăturat Noel, care a devenit şi compozitorul principal al Oasis. Noel Gallagher a părăsit Oasis în luna august, în urma unei bătăi cu fratele său Liam, cu puţin timp înainte ca renumita trupă britanică să participe la un festival în Paris. La acel moment, fraţii Gallagher erau singurii membri ai trupei rămaşi încă de la înfiinţarea acesteia. Trupa îi mai includea, la momentul anunţului făcut de Noel, pe Colin Archer, Andy Bell şi Chris Sharrock.

Oasis s-a format în Manchester, Marea Britanie, în 1991, sub numele iniţial The Rain. Trupa a cunoscut succesul după lansarea albumului ”Definitely Maybe”, în 1994, în plină eră a muzicii pop britanice. Trupa Oasis a vândut peste 60 de milioane de albume în toată lumea, a avut opt piese pe primul loc în topurile din Marea Britanie şi a câştigat 15 premii NME, cinci BRIT Awards, nouă Q Awards şi patru MTV Europe Music Awards. ”Dig Out Your Soul”, apărut în 2008, este primul album pe care trupa l-a lansat de la ”Don\'t Believe The Truth”, apărut în 2005.