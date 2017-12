Liam Neeson vorbeşte în premieră despre moartea soţiei sale

A trecut prin cel mai greu moment din viaţa lui, atunci când şi-a pierdut soţia, pe actriţa britanică Natasha Richardson, într-un stupid accident de schi, iar Liam Neeson nu a reuşit să depăşească în totalitate acest episod. ”Cred că am supravieţuit fugind, oarecum. Fugind spre muncă”, a mărturisit starul în vârstă de 58 de ani. Însă nu a fost suficient. ”Asta este ciudăţenia în legătură cu doliul. Nu te poţi pregăti pentru el. Crezi că vei plânge şi vei trece peste. Faci acele planuri, dar nu merge niciodată”, a completat actorul irlandez.

La doi ani de la dispariţia Natashei Richardson, Liam Neeson îşi aminteşte cu greu chiar şi episodul de la spital. ”M-am dus la urgenţă. Erau vreo 70, 80 de persoane, cu mâinile rupte, cu ochii vineţi, toate cele şi pentru prima dată, nimeni nu m-a recunoscut. Nici măcar asistentele. Pacienţii. Nimeni. Şi am mers atâta drum şi ei nu mă lăsau să o văd. Şi mă uitam peste ei, am început să mă împing şi eram ca şi cum: . Am vrut să sun, dar un tip de la pază a venit şi mi-a spus: <Îmi pare rău, nu puteţi folosi telefonul aici> şi eram pe punctul să îl întreb dacă ştie cine sunt. Am ieşit afară. Era frig şi mă gândeam: Şi am văzut două asistente care fumau. M-am îndreptat spre ele şi, din fericire, una m-a recunoscut. Şi vă spun, eram atât de recunoscător, pentru prima dată după nu ştiu cât timp. Şi asta mi-a spus: . Aşa că am ajuns la timp. Şi toţi acei doctori tineri, care arătau de 18 ani, mi-au spus ce era mai rău”, a completat Liam Neeson.

Durerea pierderii soţiei sale nu s-a estompat nici acum. Liam Neeson şi Natasha Richardson erau căsătoriţi din anul 1994 şi au doi copii. ”Munca te ajută să te concentrezi, să treci mai uşor peste zi. Şi când crezi că eşti în siguranţă, noaptea, durerea revine şi te loveşte din nou”, a declarat îndrăgitul actor, care trebuie să îşi îndrepte atenţia şi asupra celor doi băieţi ai săi, Michael şi Daniel, de 16, respectiv 15 ani.