Liber după ce a accidentat mortal o studentă

Liviu Traian Marinel, tânărul de 29 de ani, din Constanţa, arestat pentru că a condus băut şi a ucis, într-un accident rutier, o studentă de 19 ani, şi-a văzut visul cu ochii. După zeci de încercări eşuate de a scăpa din spatele gratiilor, vineri, magistraţii constănţeni l-au pus în libertate, sub control judiciar. Pentru că decizia este definitivă, Marinel a părăsit deja penitenciarul. Aşa se face că un bărbat care a dat dovadă de o iresponsabilitate de neimaginat atunci când s-a urcat la volan sub influenţa alcoolului şi a gonit nebuneşte prin oraş, provocând o tragedie rutieră, se bucură de libertate. Brusc, după numai patru luni petrecute în arest, Marinel nu mai reprezintă pericol public. Nu contează că, din vina lui, a murit o tânără aflată la început de drum... Hotărârea judecătorilor este de neînţeles pentru rudele victimei, care sunt încă în stare de şoc şi nu pricep cum este posibil ca cel care le-a omorât fiica să se plimbe nestingherit pe străzi. Amintim că Marinel este judecat pentru ucidere din culpă, conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. Conform anchetatorilor, tragedia rutieră a avut loc în noaptea de 8 spre 9 noiembrie 2013, în jurul orei 23.00. Victima, Andreea Roşu, studentă la Universitatea „Ovidius“ Constanţa, traversa strada Dezrobirii pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită în plin de maşina condusă nebuneşte de Marinel. Victima a murit pe loc. Poliţiştii spun că tânărul, care se afla la volanul unui Renault Megane, nici măcar nu a încetinit în zona trecerii de pietoni. Imediat după accident, el a coborât din maşină şi a fugit, dar s-a predat la Poliţie trei ore şi jumătate mai târziu. Poliţiştii spun că şoferul a avut o alcoolemie de 0,95 grame la mie alcool pur în sânge.