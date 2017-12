Liber la cultivarea porumbului modificat genetic

09:09:53 / 12 Februarie 2014

Doar banii conteaza

Oare cate oficialitati europene a mituit firma americana sub diverse forme pentru a-si impune produsul? Sa nu credeti ca exista coruptie doar in Romania. Si ce daca mor niste fluturi sau niste albine sau daca toxinele emanate de plante modificate genetic se acumuleaza in organismul uman si produc tot felul de boli? Un singur lucru conteaza in lumea asta: sa-ti umpli buzunarele de bani. Ii blestem pe toti cei care nu se mai satura de bani si distrug totul in jurul lor sa sufere de cele mai cumplite boli!