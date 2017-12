Liber la medicamentele compensate?

Ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a anunţat că Guvernul va adopta, miercuri, o hotărîre de Guvern de eliminare a plafoanelor din farmacii pentru eliberarea medicamentelor compensate. Nicolăescu susţine că, începînd cu data de 1 octombrie, plafoanele la farmacii în România se vor desfiinţa. Practic, atunci cînd un cetăţean primeşte o reţetă în regim de compensare, el se va adresa farmaciei, în orice zi, la orice oră şi nu vor mai fi probleme de eliberare de medicamente. “De aproximativ doi ani am crescut prin bugetul fiecărui an în parte sumele alocate pentru eliberarea medicamentelor în regim compensat, indiferent că această compensare a fost de 50, 90 sau de sută la sută, şi atunci capătă nivelul de gratuitate din preţul de referinţă. Au fost şi momente în care unele farmacii îşi terminau plafoanele înainte de sfîrşitul lunii şi rămîneau oameni de pe o lună pe alta cu reţete, cu prescripţii medicale, fără să poată să le ia de la farmacii în regimul de compensare prescris de medic. Anul acesta credem că am creat toate condiţiile prin care putem să controlăm şi să stăpînim sistemul de eliberare a medicamentelor în România”, a spus Nicolăescu.

Pe “capul” medicilor prescriptori

Preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, a declarat că hotărîrea va fi respectată şi că nu vor apărea probleme însă, în mod cert, specialiştii CJAS vor fi mult mai atenţi la ceea ce prescriu doctorii. “Medicii prescriptori vor fi verificaţi la sînge. Vom vedea dacă tratamentul prescris corespunde diagnosticului, dacă într-adevăr medicamentele prescrise sînt corespunzătoate afecţiunii. Imediat cum vor apărea probleme, vom trece la luarea măsurilor”, explică dr. Mocanu. Întreaga activitate a reprezentanţilor CJAS se va îndrepta către partea de prescripţie, mai ales că medicii de familie, dar nu numai, vor fi tentaţi să faciliteze anumite interese ale unor firme de medicamente. Sînt deja binecunoscute colaborările pe care doctorii prescriptori le au cu unele companii de medicamente, aşa încît la promovarea unui produs farmaceutic, aceştia au anumite facilităţi, primesc anumite bonusuri sau chiar le sînt decontate unele deplasări la manifestări ştiinţifice. “De început vom fi foarte atenţi cu ei, vom întreprinde mult mai multe controale decît pînă în prezent”, susţine dr. Mocanu.

Farmaciştii, îngrijoraţi că nu vor primi niciodată banii pe reţete

Farmaciştii s-au arătat îngrijoraţi că nu-şi vor primi niciodată banii pe reţetele eliberate fără plafoanele pentru medicamente. Vicepreşedintele Colegiului Farmaciştilor din România, Clara Popescu, spune că, “în momentul de faţă, sumele alocate pe trimestrul patru sînt foarte mici, iar casele de sănătate, pentru a deconta banii farmaciştilor, vor apela la fondul de rezervă de 10% reţinut de la CNAS”. Potrivit acesteia, pentru a se renunţa la plafoane trebuie modificate contractul cadru şi normele de aplicare. “Să spună domnul ministru care sînt sursele de finanţare şi valoarea sumelor pentru decontarea nelimitată a medicamentelor. Asta dacă nu se vor aplica plafoane la medici”, a adăugat vicepreşedintele Popescu.