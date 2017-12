Liber la poluare pînă în 2020

România este favorizată de propunerile prezentate miercuri de Comisia Europeană (CE) pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon pînă în 2020 - este de părere comisarul european pentru multilingvism, Leonard Orban. Ţara noastră are posibilitatea să-şi prezinte punctul de vedere în Parlamentul European şi în Consiliul European, cu privire la acest pachet legislativ. Comisarul român a apreciat însă că „pachetul propus este unul favorabil României. În timp ce marea majoritate a statelor va trebui să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră, România, ca şi unele dintre noile state membre, are posibilitatea să le crească. Acest procent propus este de 19%, aproape cel mai mare. Doar Bulgaria are mai mult, 20%, dar în termeni reali, România are mult mai mult. Din acest punct de vedere, consider că e un semnal foarte clar pe care Comisia l-a adresat statelor member, că există solidaritate, că se acordă posibilitatea acestor state să-şi continue dezvoltarea economică şi să se apropie de nivelul mediu de dezvoltare al UE”, a spus Orban. Amintim că CE a prezentat, miercuri, un pachet de propuneri legislative în domeniul energiei şi schimbărilor climatice, care conţine propuneri de acţiune, la nivelul statelor membre, pentru atingerea obiectivelor UE decise de Consiliul European din martie 2007. Acestea prevăd reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 şi, respectiv, creşterea la 20% din consumul total de energie a ponderii energiilor regenerabile pînă în anul 2020.

Planul prevede intrarea marilor industrii în Bursa de tranzacţionare a certificatelor pentru emisii de CO2, obiective naţionale cu caracter obligatoriu pentru fiecare stat membru şi obiective naţionale pentru dezvoltarea unor surse alternative de energie. CE doreşte obţinerea acordului statelor membre şi adoptarea pachetului legislativ pînă în aprilie 2009, prin respectarea unui calendar strîns de negociere în cadrul Consiliului. Subiectul va figura, pentru dezbatere politică, pe agenda Consiliilor europene din martie şi, respectiv, iunie 2008.