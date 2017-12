Liber pentru homosexuali în armata americană

Forţele armate americane au început deja să accepte aplicanţi gay, iar soldaţii care au fost daţi afară sub incidenţa legii se pot înscrie din nou. Autorităţile americane au abrogat, ieri dimineaţă, în mod oficial, legea Don\'t Ask, Don\'t Tell, în traducere Nu întreba, nu spune, care le interzicea homosexualilor şi lesbienelor să îşi facă publică orientarea sexuală, dacă serveau în forţele armate. Legea prevedea ca soldaţii gay să fie daţi afară din forţele armate, în cazul în care orientarea lor sexuală era făcută publică. Congresul american a votat pentru abrogarea legii, încă din luna decembrie a anului trecut, dar comandanţii armatei au cerut o perioadă de timp ca să îşi pregătească soldaţii pentru munca alături de colegii homosexuali. Politicienii şi activiştii care s-au opus abrogării legii susţin că prezenţa homosexualilor şi a lesbienelor în forţele armate va afecta moralul şi performanţa soldaţilor heterosexuali. De ce oare?