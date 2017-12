Liberalii au criticat Guvernul Grindeanu la șefii FMI

16:29:46 / 15 Martie 2017

CONSTATARE DIN CE SE PETRECE !

MINCIUNI DE ALE LUI FAGADAU DECEBAL SI ALE CONSILIULUI LOCAL DIN CONSTANTZA NOASTRA, CARE ORAS ESTE CA O ADEVARATA COCINA, COCINA PLINA DE MIZERIE LA PROPRIU SI LA FIGURAT DIN CAUZA POLITICIENILOR DIN TOT SPECTRUL POLITIC, POLITICIENII CARE PE RAND, PE RAND AU FURAT SI JEFUIT FRUMOSUL ORAS CU UN TRECUT ISTORIC EXTRAORDINAR, ORASUL CONSTANTZA ESTE CA O FEREASTRA DESCHISA SPRE LUME, CU-N PORT JEFUIT SI PRADAT DE TOATE PARTIDELE IN CEI APROAPE 30 DE ANI DE LA ASA ZISA : REVOLUTZIE SI DEMOCRATZIE, ORASUL CU PLAJELE : MODERN SI " DOI, TREI PAPUCI........... ", FALEZA AMENAJATATA " ATATA DE BINE " CA MULTE ECHIPAMENTE S-AU STRICAT FOARTE REPEDE SI-N SCURT TIMP, MULTE DALE AU CRAPAT, ALTELE S-AU SPART DIN CAUZA PROASTEI CALITATZI SI MUUUUUUULTE ALTE NEREGULI SI MUUUUUULTE NEAJUNSURI ALE OAMENILOR SI IN LOC CA EDILII SA FACA CE ESTE NECESAR SI INTRU URGENTZA PENTRU LOCUITORII ACESRUI ORAS, EI VOR SA " AGATZE " BECULETZE ROSII, SA PUNA OUA ROSII SI IEPURASI ( CE TREABA ?! IEPURASUL IN LOC DE MIELUL CARE REPREZINTA BLANDETZEA LUI HRISTOS, IN ICOANE PE HRISTOS, IL VEDEM, CA POARTA MIELUL IN JURUL GATULLUI SI NU IEPURASUL CEL SFIOS, FRICOS......... ! ) TOATE-S FACUTE SPRE JAF, FURT SI PRADAREA BANULUI PUBLIC, UNDE-S AUTOBUZELE MODERNE ? TRASEELE SI MARCAJELE PENTRU PIETONI, NU S-AU MAI REFACUT SI TOATE SUNT FACUTE CU PICIOARELE SI NU CU CAPUL SI NICI IN FAVOAREA OAMENILOR, PARCURILE SUNT JAAAAAALNICE. NEINGRIJITE, MIZERIE, COJI DE SEMINTZE, PAHARE GOALE, AMBALAJE ARUNCATE PESTE TOT, BANCILE SUNT ASEZATE LA SOARE................. CONTINU MICSORATZI DIMENSIUNEA PARCURILOR, ASTA PENTRU CA ATZI ADOPTAT METODA : CAT MAI MULT BETON SI MAI PUTZIN SPATIU PENTRU RECRIEREA OAMENILOR, UNDE ESTE SOSEAUA DE COASTA , VARA TRECUTA, FANTINILE ARTEZIENE APROAPE CA NU AU FUNCTZIONAT SI SUNT FFFF PUTZINE ! CAND ELIMINATZI MICROBUZELE ODATA PENTRU TOTDEAUNA " COSCIUGELE PE PATRU ROTZI " ?! OAMENII SUNT NEMULTZUMITZI PENTRU CA, NU SE FACE : CE SI CAT TREBUIE FACUT PENTRU URBEA NOASTRA, CARE-I LASATA DE IZBELISTE DE POLITICIENII CONSTANTZENI, CARE POLITICIENI SPORESC IN AVERI, LUX SI DISTRACTZII PE BANUL PUBLIC !?!