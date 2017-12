Liberalii au plecat de la guvernare şi nu prea

12:31:32 / 04 Iunie 2014

Saracu "sarsaila"!

"Eliberarea Romaniei de sub jugul fascist" si intoarcerea gaozului la sula ruseasca,ca niste curve! Autorii: armata romana plus niste romanasi oltenasi si evreiasi scoliti de Comintern! Dupa halul cum scrii si gandesti ,creierul tau nu are mai mult de o circumvolutiune si aceea produsa de sapca de militian.Cat despre "gandirea"politica a domnului vice-primar desi treaba lui e cu totul alta,e un fel de aritmetica la nivel de "calcaiul melcului".PSD e mort fara UNPR! Si asa va fi! Caci "plutashul doi" nu are mai multa minte in cap decat "plutashul prim",singurul lucru la care se pricep e sa faca: valuri!