Liberalii constănțeni explică de ce au votat înțelegerea „Primărie - Polaris“

17:59:27 / 04 Octombrie 2017

GIGEL CURATA GRAJDUL PRIMARIEI

Cand un politicianist vorbeste de solutie morala , este clar ca e ceva in neregula , politica si morala neavand nimic in comun , ba dimpotriva . Dl Gigel ne vorbeste ca si cum ar fi avocatul firmei patronate de familia de banditi locali , Martin . Dlui Gigel nu-i trece prin minte sa-si puna intrebarea de ce s-a ajuns la aceasta situatie . Salubritatea tine de activitatile strategige ale muncipiului , si normal ar fi sa actioneze ca o regie a primariei , chiar cu unele pierderi care , oricum vor fi mai mici decat sumele incasate de banditii familiei Martin. S-a intrebat dl Gigel de ce Polaris n-a actionat imediat si energic la primele sume datrorate de primarie ? Banii restanţă s-au dus undeva . Unde ? Doar mazare si Martinii , inclusiv PSD si PNL pot raspunde , desi noi stim care va fi raspunsul . De mirare cum de PNL , Marele PNL nu s-a sinchisit si nu se sinchiseste de soarta activitatilor social-culturale ale Constantei . Si-a pus dl Gigel problema ca din banii pe care primaria nu-i va mai plati firmei Polaris sa subventioneze cel putin partial reparatiile la Cazino ? Intrebam si noi asa , ca unii care nu sunt de acord ca daca iei o masura si tot esti criticat , sa ajuti pe cei care au jefuit Constanta . Ne mira si faptul ca solutia se considera o realizare liberal si nu una pesedista . De cand PNL plange de dragul curateniei municipiului cand cei vinovati de plata asa ziselor datorii in loc sa fie pedepsiti , rasufla acum usurati . Dl Gigel nu - si pune intrebarea privind motivul pentru care , in capitalismul nostru nenorocit , nu a aparut pana acum o firma concurenta care sa preia , sa zicem , o jumatate din activitatea de salubrizare . Am mai putea continua cu intrebarile , dar stim ca este inutil . Dl Gigel a reusit sa depaseasca performanta lui Hercule , aducand gunoiul pesedist in PNL . Bravos Gigele , halal sa-ti fie .