Liberalii constănţeni, în degringoladă

ÎNTRE CIOCAN ŞI NICOVALĂ Până mai deunăzi erau duşmani de moarte. Se atacau vehement pe unde se prindeau. Acum, subit, au redescoperit că sunt cei mai buni prieteni şi vor să meargă de mână şi să locuiască în aceeaşi casă. Bineînţeles că este vorba de liberali şi democrat liberali, care au anunţat că vor să fuzioneze sub acelaşi stindard. Uitând că fostul mentor al PDL - Traian Băsescu - a vrut să-i desfiinţeze, Crin Antonescu şi compania se aruncă acum cu braţele deschise într-un proiect politic care poate reprezenta încheierea istoriei de 139 de ani a liberalilor. Deşi, la centru, lucrurile în această direcţie se fac pe repede înainte, în teritoriu, liberalii îşi dau coate şi vorbesc pe la colţuri, semn că nu prea sunt încântaţi să înghită „umflătura malignă”, etichetă pusă democrat liberalilor de Antonescu în urmă cu ceva timp. Mai toată suflarea liberală constănţeană aşteaptă un „semn divin” de la centru pentru a vedea în ce ape se scaldă şi încotro i-o fi destinul. În cazul în care ar fi puşi în situaţia de a împărţi aceeaşi haină cu democrat liberalii lui Christian Chiru, liberalii constănţeni spun că nu sunt dispuşi să facă niciun pas înapoi. „Denumirea de PNL şi păstrarea identităţii partidului sunt obligatorii, altceva este exclus”, au spus, la unison, cei mai importanţi lideri liberali constănţeni, preşedintele Organizaţiei Judeţene, deputatul Gheorghe Dragomir, respectiv senatorul Puiu Haşotti. Nu la fel de categorici au fost cei doi atunci când au fost întrebaţi dacă sunt de acord cu faptul că de la centru se impune o fuziune cu PDL. Atât Dragomir, cât şi Haşotti au răspuns că totul se va lămuri la Congresul partidului, care va avea loc la finalul acestei luni. „Atât timp cât la vârf nu sunt probleme să se colaboreze cu PDL, probabil că nici noi, în plan local, nu vom avea probleme cu PDL. Aşa cum nu a avut nici PSD când a guvernat cu PDL. Principiul trebuie să vină de la vârf până jos”, a spus Dragomir, a cărui declaraţie poate fi tradusă prin faptul că în PNL s-a cuibărit demult o dictatură antonesciană. Ordinul se execută, nu se comentează. Dacă Dragomir sau Haşotti au avut totuşi curajul de a se exprima, într-un fel, pe marginea posibilei reîntregiri a Alianţei DA, liberalii cu state mai mici s-au ferit ca dracu’ de tămâie să spună lucrurilor pe nume. Unul dintre aceştia a fost deputatul Victor Manea, cel care a devenit parlamentar doar datorită alianţei cu PSD. „Nu comentez fuziunea cu PDL. Mergem înainte”, a spus, sec, Manea.

NOI MAJORITĂŢI? În timp ce liberalii aşteaptă să vadă dacă intră sau nu în „insolvenţă politică”, foştii parteneri de alianţă ai PNL - social democraţii - consideră că, odată cu parteneriatul dintre PNL şi PDL, trebuie refăcute majorităţile în teritoriu, acolo unde USL a mers unit şi a câştigat detaşat. „Din fericire, în Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) lucrurile sunt simple. PSD are 18 mandate, plus unul al preşedintelui, deci are majoritate”, a spus vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir (PSD). Şi totuşi, social democratul nu crede că la nivelul oraşelor şi comunelor va curge lapte şi miere între PNL şi PDL. El a adăugat că nici PSD nu s-a înţeles perfect cu PNL, dovadă fiind faptul că, în peste 30 de comune şi oraşe, liberalii şi social democraţii au mers pe drumuri separate, nu sub sigla USL. Pe de altă parte, Dragomir a afirmat că, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, nu vor fi mari schimbări în ceea ce priveşte majorităţile în consiliile locale. De aceeaşi părere este şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a spus, ieri, că noua colaborare dintre PDL şi PNL nu va genera probleme în Consiliul Local.