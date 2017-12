Liberalii constănțeni își aleg noul lider. Bogdan Huțucă, viitorul președinte?

09:19:33 / 27 Aprilie 2017

DRAGOMIR O INTARESTE

Nu conteaza cine va fi presedinte si membrii in BPJ . Degeaba schimbi administratia unui cimitir , mortii raman in continuare decedati . PNL ca si PSD se apropie de finalul existentei lor in forma actuala . Intre aceste doua partide nu mai exista nicio deosebire . Ambele folosesc un amestec gretos de idei , mijloace si metode bazate pe demagogie si incompetenta . Este suficient sa citim cu atentie decalaratia lui Dragomir . Dupa modelul conducerii la nivel national , si organizatia PNL Constanta a ajuns la faliment . Nici urma de regret , de critica si autocritica . Dl Dragomir , groparul organizatiei constantene ( sub patronajul lui Hasotti ) are tupeul sa pretinda si sa se laude ca a initiat schimbarile si ca se retrage victorios dupa 12 ani de rusinoasa si paguboasa conducere . Declaratia sa ca nu se retrage ci va ramane alaturi de noul presedinte , dovedeste faptul ca tot el si gasca sa va conduce organizatia . Da dovada si de ipocrizie decalarand ca face acest lucru din dorinta de a " intari organizatia ". Dragomir n-a avut timp s-o intareasca timp de 12 ani . De mult timp , PNL este doar un partid balama , incapabil sa supravietuiasca fara aliante si cumetrii de genul celei care a fost USL . PNL la fel ca toate partidele din Romania sunt in criza de lideri , de programe si doctrine care sa reflecte interesele principalelor categorii sociale care , la noi , sunt abia in faza de formare . Ar exista o sansa pentru organizatia PNL Constanta , daca dintr-o " colaborare " intre Bogdan Hutuca si Mihaela Andrei s-ar naste un liberal de tip nou , ceea ce este de fapt imposibil . Ce naste din pisica , soareci mananca .