Liberalii constănţeni, pro-Geoană

Liderul liberalilor din Senat, Puiu Haşotti, a făcut, vineri, un apel către electoratul care crede în adevăratele valori liberale, dar şi în cei care l-au votat pe Crin Antonescu în primul tur al prezidenţialelor, să se prezinte la urne şi să-l voteze cu încredere pe Mircea Geaonă. „Nu spun că Geoană este perfect, dar între el şi Băsescu este clar că actualul chiriaş de la Cotroceni trebuie să plece. Asta pentru că, având nou un Guvern Boc 3 şi cu Băsescu preşedinte, România se va îndrepta către dictatură. Îi rog pe liberali să nu uite că Traian Băsescu a vrut să ne distrugă. Ne-a ameninţat în faţă acu câţiva ani la o şedinţă a Alianţei. Eu am fost de faţă cât Băsescu ne-a spus nouă liberalilor: „Eu am să vă distrug!”. Aşa ceva nu se poate şi cine ţine la ideologia acestui partid trebuie să voteze cu Mircea Geoană. Măcar social democratul nu ne-a ameninţat. În plus, Geoană este mult mai diplomat ca Băsescu. Aşa că răul cel mare trebuie să plece de la Cotroceni”, a spus Haşotti. El a adăugat că liberalii nu trebuie să plece urechea la vorbele dulci ale lui Traian Băsescu, care „sunt pline de venin”. El a mai spus, pentru a-i convinge pe liberalii constănţeni, că semnalul de susţinere pentru Mircea Geoană a fost dat la Bucureşti. „PNL a înregistrat o premieră. Cei mai importanţi lideri liberali din ţară, aprox. 130 la număr, au votat în unanimitate să-l susţină pe Geoană. Este pentru prima dată când se întâmplă un vot unanim”, a mai spus Haşotii. La rândul său, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, a spus că liberalii din Constanţa trebuie să voteze cu Mircea Geoană pentru că: 1 Geaonă nu a vrut să ne termine 2 Putem oferi României stabilitate cu un Guvern Iohannes 3 Este de preferat lui Băsescu.