Liberalii, datori vânduți

Deși își fac planuri pentru a ajunge la guvernare, pentru a drămui banii țării, liberalii nu sunt în stare să-și gestioneze problemele din interiorul partidului. Formațiunea condusă de Alina Gorghiu se confruntă în această perioadă cu o problemă majoră, una care va zgudui partidul din toate încheieturile. Asta deoarece liberalii sunt în datorii până la gât. Situația vechiului PNL ne arată un partid care trăiește la limita subzistenței. Secretarul general Marian Petrache a recunoscut faptul că datoriile PNL depăşesc trei milioane de euro. Asta ca să numai punem la socoteală și datoriile vechiului PDL, care se ridică alte câteva milioane de euro. Petrache a precizat că liberalii au acumulat restanţe în urmă cu șase ani, de la campaniile electorale din 2009, și susţine că toţi aceşti bani trebuie daţi înapoi. ”PNL are datorii, dar le-am recunoscut, le-am spus eu public, am stat de vorbă cu președinții, am stabilit niște cotizații ca să putem să dăm din ele”, a spus Petrache. Potrivit unor informații din PNL, fiecare președinte de filială județeană va trebui să aducă la partid puțin peste 1.000 de euro în fiecare lună, pentru a-și plăti datoriile.