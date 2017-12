Liberalii din județul Constanța au un nou șef! Bogdan Huțucă, ales președinte

Organizația Județeană Constanța a PNL are un nou președinte. După 12 de condus organizația liberalilor de la malul mării, Gheorghe Dragomir s-a retras și i-a cedat locul deputatului Bogdan Huțucă. Acesta a fost ales, joi, noul președinte al Organizației Județene Constanța a PNL. În favoarea sa au votat 580 de liberali, în timp ce contracandidata sa, Mihaela Andrei, a adunat doar 41 de voturi. „Au trecut doar câteva luni de când, tot aici, îmi anunțam candidatura, în fața unei săli pline de liberali, la alegerile parlamentare. Mi-aș fi dorit ca echipa de parlamentari liberali constănțeni să fie una mult mai numeroasă. Din păcate, grupul parlamentar de liberali este unul restrâns, sub nivelul la care am mizat la alegeri, iar PNL nu guvernează. Consider că suntem în această situație din cauza unor decizii strategice nefericite luate la nivel național și din cauza unor vulnerabilități organizaționale pe care nu doresc să le inveterez acum, dar pe care le vom regândi, clarifica și îndrepta în perioada următoare. Închiderea acestei perioade de interimat ne obligă la o diagnoză, la o analiză a decalajelor față de performanța pe care dorim să o obținem în viitor, dar ne obligă la un demers, acela de a valorifica oportunitatea de a construi pentru viitor”, a declarat proaspătul președinte al liberalilor din județul Constanța.