Liberalii fac front comun în jurul Noricăi Nicolai

Vicepreşedintele PNL Norica Nicolai a respins ieri acuzaţiile care i s-au adus în legătură cu dosarul profesional. Mai mult, Nicolai s-a oferit să pună la dispoziţia presei dosarul care a generat, la vremea respectivă, sancţionarea sa cu avertisment. “Din dosar reiese că nu am arestat nelegal nicio persoană, nu am încarcerat pe nimeni. Profesional, în legătură cu acel eveniment, nu am ce să-mi reproşez\", a explicat Nicolai. În ceea ce priveşte incidentul din 1991, ea a afirmat că nu ştia că un simplu cetăţean al României nu are dreptul să participe într-o instanţă în calitate de reprezentant al unei persoane, fie ea şi cetăţean străin: \"Am procedat legal, pentru că legea îmi dădea dreptul ca, în baza unei procuri speciale, să reprezint un cetăţean străin. Doamna respectivă îmi este prietenă. Ea a înfiat un copil din România, care astăzi trăieşte în SUA. Pot să vă spun că este dispusă să se facă verificări în legătură cu situaţia acestui copil. Acea doamnă a locuit la mine, în Olteniţa, timp de o lună\". Nicolai a acuzat Parchetul General că a făcut publice date personale ale tatălui său, încălcînd legea, şi a subliniat că îşi va sfătui părintele să nu acţioneze în judecată Parchetul „din respect pentru Justiţie”. Totodată, senatorul liberal a dezminţit speculaţiile apărute în presă, potrivit cărora, dacă ar ajuge ministru, nu ar face reformă, precizînd că a votat pozitiv la legea ANI şi legea reformei DNA. Tot ieri, liderii liberali şi-au reconfirmat sprijinul pentru Norica Nicolai şi au susţinut că nu mai este nevoie de încă un vot al Biroului Politic privind candidatura sa pentru Ministerul Justiţiei. Preşedintele Camerei Deputaţilor Bogdan Olteanu a declarat că PNL va folosi toate mijloacele pentru a se asigura că această candidatură a Noricăi Nicolai pentru Ministerul Justiţiei se va transforma într-o poziţie ministerială.