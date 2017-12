Liberalii fac portretul-robot al viitorului lider

10:07:24 / 11 Aprilie 2017

SCHELETE SI SECHELE

Daca e sa ne luam dupa declaratia lui Atanasiu , liderul ideal , liderul model este chiar el . Aprecierile lui sunt corecte , doar ca ne oblige pe noi sa ne intrebam , el cea facut pentru a nu se3 produce astfel de manifestari ? Nu cumva ceea ce critica este produsul ( deseul ) activitatii necorespunzatoare a liderilor care s-au perindat la carma PNL si PDL ? Soiul acesta de salvatori de partid care nu se ridica la inaltimea gastelor care au salvat Capitoliul , este autorul neregulilor de astazi . Prabusirea politica a PNL a inceput inainte de a intra in USL , dar s-a finalizat dupa intrarea in aceasta antidemocratica haita politicianista si mafiota . PDL si-a semnat condamnarea in momentul in care a acceptat sa se desfiinteze comasandu-se cu PNL . Sefii acestui partid n-au avut nici minima urma de orgoliu pentru ca asa zisul nou PNL sa poarte denumirea de PDL , ceea ce ar fi fost mult mai European , din firma rezultand ca este si democrat si liberal , de fapt doua notiuni de cele ma multe ori incompatibile . Amestecul nefiresc dintre cele doua partide a dus la ceva ce aminteste de nechezol si bancul cu cele doua femei care discutau efectele acestui produs . Cand una a spus ca nechezolul are drept efect asupra organului sexual al sotului ei , facand- o ca de cal , cealalata a intrebat : asa mare ? Nu draga , nu mare ci neagra . Daca Atanasiu vrea sa dea ca model pe cineva , sa-l dea pe cel de la Constanta care a ajuns presedintele org.muncipale cu ocazia recentelor alegeri . L-am auzit vorbind la un post local de televiziune si nu mi-a venit sa cred . Agramat , sarac in idei , incapabil sa duca un argument pana la capat si lipsit de logica in tot ce a afirmat . A demonstrat ca Arghezi stia ce spune intr-una din scrierile sale : " Luptele crancene de partid si intre partide au scopul de -a alege la conducerea statului pe cei mai prosti din sanul lor . . .Cand se gaseste prostul visat , idiotul ideal , este aplaudat si dus pe umeri in locurile cele mai inalte . In limbajul popular , ei se numesc oameni de paie ". Apelul adresat tinerilor si prezenta lor in organizatie , nu rezolva nimic , avand in vedere ca unii tineri incep sa faca politica fie din intamplare fie din scopuri strict personale . Putini dintre ei , cu bani si relatii vor ajunge sa obtina anumite functii sau sa ajunga parlamentari , avand ca modele pe Eduard Martin si Alexandru Mazare . Glasul de sirena batrana , chemarea lui Atanasiu , nu vor avea efect . Politica romaneasca nu are schelete in dulap ci sechele in cap .