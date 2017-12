Liberalii intră în contracampanie

Biroul Politic Central (BPC) al PNL a decis, ieri, să facă o campanie publică împotriva măsurilor fiscale pe care Guvernul Boc intenţionează să le adopte în vederea creşterii veniturilor la buget, pornind de la ideea că, “în timp de criză, nicio măsură de creştere a fiscalităţii nu are efect favorabil asupra economiei”. Prim-vicepreşedintele liberal Ludovic Orban a declarat, la finalul BPC, că, în cadrul şedinţei, au fost luate în dezbatere “propunerile din OUG de rectificare a bugetului de stat, referitoare la modalitatea de calcul a impozitului forfetar pentru IMM-uri, şi anume introducerea unui impozit forfetar de 650 de milioane de lei vechi impozit anual. Am analizat şi propunerea de supraimpozitare pentru veniturile mai mari decît veniturile preşedintelui şi am luat decizia să facem o campanie publică împotriva modalităţii de calcul şi a introducerii acestui tip de impozit forfetar”. Orban a spus că “modalitatea de calcul al impozitului forfetar va pune în pericol locurile de muncă a minimum 500.000 de români, deoarece microfirmele la care lucrează vor fi obligate să-şi închidă activitatea, pentru că nu vor avea capacitatea de a plăti acest impozit forfetar. Ne vom asocia cu toate organizaţiile patronale ale micilor întreprinzători care sînt afectaţi de această măsură, pentru a determina respingerea acestei aberaţii economice pe care vrea să o instituie Guvernul”. În ceea ce priveşte supraimpozitul de 90% pentru salarile mai mari decît al şefului statului, liberalul a menţionat că PNL nu acceptă “atacarea cotei unice de impozitare” prin adoptarea unei astfel de măsuri.