Liberalii lovesc iar în Făgădău: „Domnule primar, apucați-vă de treabă”

Liberalii constănțeni nu iau pauză nici la început de weekend de la... criticarea administrației conduse de Făgădău. Ce-i drept, cam au motive, dată fiind lentoarea cu care se mișcă lucrurile în municipiu și ignoranța de care dau dovadă mai-marii Primăriei. De această dată, Organizația Municipală Constanța a PNL reia povestea spațiilor verzi și trag un nou semnal de alarmă cu privire la lipsa acestora.

„Îi reamintim primarului Decebal Făgădău, cunoscut și sub titulatura de „omul invizibil” din Primăria Constanța, că locuitorii acestui oraș au nevoie de cât mai multe spații verzi, chiar dacă pentru administrația publică locală sănătatea și confortul constănțenilor nu reprezintă o prioritate”, spun liberalii. „Spațiile verzi îmbunătățesc microclimatul, reduc zgomotul, poluarea, viteza vântului și filtrează aerul, motiv pentru care consider că se impune urgent crearea de noi zone verzi în orașul Constanța. În ultimii ani tot am auzit diferite scuze sau declarații cum că municipiul Constanța nu este un oraș poluat pentru că are deschidere la Marea Neagră. Oare toți constănțenii pot merge să se relaxeze pe mare? Au trecut 19 ani fără ca municipiul Constanța să aibă un Plan Urbanistic General, fără ca municipiul Constanța să aibă un Registrul al Spațiilor Verzi. Această mare întârziere nu putea să nu influențeze, sub diferite aspecte, calitatea vieții constănțeanului de rând, iar în vârful listei de probleme se situează degradarea mediului natural (parcuri, spații verzi). În urma observațiilor efectuate între anii 1990 și 2005, s-a constatat o accentuată tendință de scădere și de degradare a suprafețelor verzi, cu aproximativ 50%. Mai mult, suprafața spațiului verde cu acces nelimitat care revine unui locuitor al Constanței a scăzut, din 1989 și până în 2002, de la 16,79 mp la 9,38 mp. Iar minima stabilită de Organizația Mondială a Sănătății este de 9 mp! Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât doar 18% din spațiile verzi reprezintă parcuri și grădini publice, adică 1,68 mp pe locuitor. Primarul Decebal Făgădău ar trebui să înțeleagă că spațiile verzi nu au doar un rol recreativ deloc de neglijat, ci și unul foarte important, de ameliorare a calității aerului. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi, cetățeni ai municipiului Constanța, din lipsa spațiilor verzi și copacilor, respirăm un aer poluat, ceea ce duce la îmbolnăvirea noastră și a copiilor noștri. Îmi amintesc că Decebal Făgădău declara recent că și-ar dori „să avem spațiile verzi pe care le are Negoiță în Sectorul 3”. Domnule primar, aveți un proiect depus de consilierii locali liberali privind înființarea unui Registru al Spațiilor Verzi și dezvoltarea spațiului verde al orașului cu minim 300 hectare, apucați-vă de treabă!”, a declarat Mihaela Andrei, consilier local PNL. Organizația Municipală a PNL Constanța îi invită din nou pe toți constănțenii care vor să susțină campania „300.000 de constănțeni pentru minim 300 de hectare de spațiu verde” să semnaleze problemele cu care se confruntă din lipsa spațiului verde la adresa de email orasulpoartasemnaturata@gmail.com. Toate problemele evidențiate vor ajunge pe masa Consiliului Local Municipal Constanța.