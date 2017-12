Liberalii sabotează programul de locuinţe pentru tineri

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat ieri că a înaintat o plîngere penală către Parchetul de pe lîngă Judecătoria Constanţa, prin care solicită demararea unor cercetări judiciare privind persoanele care, pretinzînd că sînt funcţionari ai Primăriei, încearcă să saboteze programul privind construcţia de locuinţe ieftine pentru tineri. Trei tineri care au depus dosare pentru a accesa programul iniţiat de Mazăre au afirmat, într-o conferinţă de presă susţinută alături de primar, că în zilele de marţi şi miercuri au fost sunaţi acasă, pe telefonul fix, nu pe telefonul mobil declarat la Primărie, de către o femeie care pretindea că este funcţionar public. „Mi s-a spus că am nevoie de un salariu lunar fix de minimum 1.000 de euro pentru a beneficia de program, în caz contrar dosarul meu urmînd să fie scos din lista de priorităţi, fapt care m-a şi mirat, pentru că nu îmi aduceam aminte să fi existat vreun criteriu legat de salarizare în dosarul pentru locuinţă”, a declarat Monica Cristea. Situaţii similare au fost relatate şi de ceilalţi doi tineri, Mihaela Atanasiu şi Alin Bora. Un al patrulea tînăr, care nu a putut să participe la conferinţă, a primit un telefon prin care i s-a solicitat să plătească 1.000 de euro avans. Toţi cei trei tineri prezenţi la conferinţa de presă s-au speriat că vor fi scoşi din programul prin care sperau să îşi cumpere locuinţe şi s-au prezentat la Primărie pentru a cere lămuriri. Cu această ocazie au aflat de la funcţionarii publici că totul nu este decît o mîrşăvie.

„Nu se poate ca anumite persoane să îşi bată joc de speranţele unor tineri”

Funcţionarii Primăriei au primit numeroase sesizări de la tinerii cuprinşi în programul de locuinţe ieftine în legătură cu telefoanele mincinoase, fapt care l-a determinat pe Mazăre să explice încă odată că toţi tinerii ale căror dosare au intrat în tragerea la sorţi din 17 mai îndeplinesc toate condiţiile necesare şi, sub niciun pretext, nu pot fi excluşi din programul Primăriei: „Foarte multe persoane au primit telefoane de la oameni care s-au dat drept reprezentanţi ai Primăriei sau persoane care sunau din partea mea, prin care erau informate că nu se pot încadra în program pentru că le trebuie salarii mari lunare sau alte condiţii aberante. Toţi cei care au participat la tragerea la sorţi vor primi acasă o repartiţie. Acest document urma să fie trimis, dar am aflat de aceste telefoane şi, atunci cînd îl vom remite tinerilor, vom ataşa la el o scrisoare în care le vom explica faptul că orice astfel de telefon primit este fals şi că singurele informaţii reale sînt cele transmise oficial, fie de către mine, fie pe site-ul Primăriei, fie la Centrul de Informare pentru Cetăţeni”. El a explicat că este anormal să se intervină cu noi criterii într-un program de asemenea anvergură, aprobat prin cinci hotărîri de Consiliu Local, în condiţiile în care dosarele au fost vizate de o comisie a Primăriei, iar banii pentru construcţia primului cartier au fost alocaţi deja. „Toţi cei care sînt pe liste au dosarele aprobate şi aşteaptă să îşi cumpere o locuinţă ieftină fie cu banii jos, fie contractînd un credit imobiliar garantînd cu locuinţa pe care o vor achiziţiona. Nu se poate ca anumite persoane să îşi bată joc de speranţele unor tineri şi de o treabă serioasă. Am aflat că telefoanele acestea sînt date de către PNL, care a amenajat în sediul de partid de la Gară un centru de comunicaţii. Au fost angajaţi cîţiva tineri care sună pe telefoane fixe, luînd numărul de telefon şi numele din cartea de telefon. Se ştie că s-au dat numeroase telefoane în oraş de la PNL. Nu este o problemă dacă aşa înţeleg liberalii să facă o campanie electorală, dar să pretinzi că eşti funcţionar al Primăriei este grav. Plîngerea penală înregistrată la Parchet solicită cercetări pentru încălcarea art. 206 Cod Penal (CP) - înşelăciune, 215 CP - uzurparea calităţii oficiale şi 240 CP - fals privind identitatea”, a mai spus Mazăre. El a avertizat persoanele care dau telefoanele că vinovat în faţa legii este cel care sună la telefon şi nu „politicianul fără scrupule” care l-a plătit. În plîngerea penală înaintată Parchetului, municipalitatea a solicitat şi o verificare a sediului PNL. „Ştim cu toţii că PNL este singurul partid care practică la Constanţa o astfel de campanie cu telefoane”, a mai spus Mazăre.

Liberalii confirmă existenţa „centralei telefonice de campanie”

După conferinţa de presă susţinută de primarul Mazăre, informaţia privind call-centerul organizat la sediul liberalilor de la Gară a fost confirmată de preşedintele Organizaţiei Judeţene Constanţa a PNL, Gheorghe Dragomir: „Call-centerul a funcţionat în sediul nostru. Am folosit telefoanele pentru a chema electoratul să ne susţină candidaţii şi atît”. De altfel, în sala de conferinţe a sediului PNL încă mai există mărturii ale centrului de telefoane, care, între timp, a fost desfiinţat de liberali. Cutiile de ambalaje cu poze ale telefoanelor fixe încă aruncate pe jos şi mănunchiurile de fire de telefon împrăştiate în toate direcţiile prin cameră dau impresia că desfiinţarea call-center-ului s-ar fi desfăşurat în mare grabă şi foarte de curînd.