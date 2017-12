Liberalii vor comisie de anchetă pentru Elena Udrea

Liderul PNL Crin Antonescu a declarat, ieri, că în cadrul Biroului Politic Central (BPC) al PNL s-a decis iniţierea demersurilor parlamentare pentru înfiinţarea unei comisii de anchetă privind activitatea ministrului Turismului, Elena Udrea, mandataţi în acest sens fiind deputaţii formaţiunii. „Cred că înfiinţarea şi activitatea comisiei Ridzi a fost unul dintre puţinele momente reuşite în această privinţă ale Parlamentului României şi cred că şi în cazul Udrea trebuie să procedăm la fel“, a susţinut Crin Antonescu. „Se pare că avem din nou de a face - şi într-o măsură mult mai mare (...) cu cheltuirea banilor publici pentru publicitate electorală pentru imagine personală a ministrului Elena Udrea. Cred că trebuie să cunoaştem din nou foarte bine dacă lucrurile stau aşa, în ce proporţie, în ce măsură, pentru că este obligaţia noastră, ca parlamentari, să vedem cum se cheltuieşte banul public de chiar reprezentanţii Guvernului, de chiar cei care au obligaţia în faţa cetăţenilor şi a contribuabililor să gestioneze aceşti bani într-o periooadă de criză în care tuturor li se cere să fie solidari, răbdători şi să accepte sacrificii“, a afirmat Antonescu. Preşedinţia unei eventuale comisii ar putea reveni liberalului Ludovic Orban, pregătit să-şi asume acest rol. Replica ministrului Turismului, Elena Udrea, nu a întîrziat să apară, ea afirmînd ieri că preşedintele PNL, Crin Antonescu „încearcă să se remarce printr-o mascaradă politică“. „Din toate acţiunile mele de pînă acum, am demonstrat că nu am nimic de ascuns. Ministerul Turismului a publicat pe site contractele pe care le-a încheiat şi este singurul minister care a făcut public bilanţul activităţii sale după şase luni, răspunzînd la toate întrebările mass-media. Astfel, devine clar că solicitarea dlui Crin Antonescu de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă are doar scop electoral în beneficiul acestuia“, a declarat Elena Udrea. Ea a mai spus că nu a cheltuit bani publici „după reţeta brevetată de către miniştrii PNL, începînd chiar cu dl Crin Antonescu care, fiind ministru al Tineretului şi Sportului, a făcut ca, prin diverse maşinaţiuni, Ştrandul Tineretului să treacă din proprietatea publică a statului în administrarea unor firme private pentru 150 de ani“. „Antonescu nu are niciun motiv sustenabil în solicitarea unei comisii de anchetă parlamentară în privinţa activităţii Ministerului Turismului. Poate doar dacă nu cumva şi-a propus ca, odată cu această comisie, să înceapă, în sfîrşit, activitatea în Parlamentul României, al cărui membru este din anul 1992, dar prezenţa domniei sale la lucrări este, de 17 ani, absolut facultativă“, a adăugat Udrea.