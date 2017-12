Liberalii vor moţiune simplă pe Agricultură

Deputaţii PNL din Comisia pentru Agricultură au anunţat, ieri, că liberalii vor depune, în maximum două săptămîni, o moţiune simplă pe Agricultură, ca urmare a măsurilor “incompetente, inconştiente şi abuzive” luate în primele trei luni de mandat de către ministrul Ilie Sîrbu. “Nu am văzut un asemenea minstru din vremea lui Gheorghiu Dej şi a Anei Pauker. Nu are nici cea mai mică legătură cu ceea ce înseamnă Ministerul Agriculturi, în loc să fie trăgătorul agricuturii şi dezvoltării rurale spre progres, este împingătorul spre dezastru. E foarte grav ce se întîmplă. Noi îl mai aşteptăm, dar o să introducem o moţiune simplă. Sîrbu n-are nicio treabă cu legea, consideră ţara asta ca pe vremea lui Alexandru cel Bun şi e un om care n-are ce căuta în vîrful Agriculturii şi dezvoltării rurale”, a susţinut deputatul Mihai Banu. Liberalul a menţionat că principala doleanţă va fi demisia lui Sîrbu de la Ministerul Agriculturii. În opinia lui Banu, incompetenţa ministrului este cauzată de modul în care a făcut bugetul, acceptînd ca Agricultura să primească doar 0,73 din PIB şi a criticat faptul că Sîrbu nu comunică cu Comisia pentru agricultură, nici cu patronatele, nici cu sindicatele, susţinînd că nu este interesat de Programul naţional de dezvoltare rurală şi că nu are nicio legătură cu realitatea. În ceea ce priveşte abuzurile săvîrşite de ministrul Agriculturii, deputatul Pavel Horj a amintit disponibilizările “abuzive” de săptămîna trecută de la Agenţia de Plăţi Intervenţie pentru Agricultură, cînd Sîrbu a anunţat demiterea a 62 de directori. Horj a anunţat, în acest context, că deputaţii PNL împreună cu cei ai UDMR au solicitat Biroului Permanent al Camerei constituirea unei comisii de anchetă care să cerceteze aceste abuzuri.