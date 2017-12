Liberalii vor să reducă atribuţiile lui Băsescu pe linie militară

Deputatul liberal George Scutaru a anunţat ieri că liberalii au elaborat un proiect legislativ potrivit căruia Parlamentul va decide participarea militarilor români la misiuni externe, atribuţie care, în prezent, îi revine şefului statului. Proiectul de act normativ propus stabileşte că trimiterea trupelor în misiuni externe va fi aprobată de Parlament, cu două treimi din numărul total al parlamentarilor, după ce propunerea este în prealabil avizată de comisiile de specialitate. În prezent, participarea ţării noastre cu forţe proprii la misiuni externe este reglementată de Legea 42/2004. Potrivit acesteia, preşedintele României aprobă participarea militarilor români la misiuni de apărare colectivă, de gestionare a crizelor, în sprijinul păcii sau de asistenţă umanitară, Parlamentul fiind numai informat în termen de cinci zile de la luarea deciziei de trimitere a trupelor. Liberalii încearcă prin prevederile acestui act normativ să reducă atribuţiile şefului statului, astfel încît numai în cazuri excepţionale, pentru operaţiuni sub conducerea NATO sau pentru operaţiuni UE de gestionare a crizelor, preşedintele să poată lua hotărîrea trimiterii de trupe fără aprobarea Parlamentului, urmînd ca această decizie să fie supusă aprobării Legislativului în 5 zile de la adoptare. De asemenea, potrivit iniţiativei legislative liberale, trupele vor fi retrase din teatru tot printr-o hotărîre a Parlamentului. Retragerea forţelor se va face însă după consultarea cu aliaţii sau organizaţia internaţională sub mandatul căreia se desfăşoară operaţiunea respectivă. În plus, comisiile parlamentare pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi pentru buget, finanţe şi bănci îşi vor da avizul asupra forţelor şi mijloacelor ce pot fi puse la dispoziţie în anul următor, în vederea participării la misiuni externe. În acest sens, pentru obţinerea avizului, MApN va prezenta comisiilor de specialitate toate datele, documentele şi informaţiile necesare adoptării unei decizii în cunoştinţă de cauză. Actuala lege prevede că, la propunerea MApN, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării analizează şi hotărăşte, pînă la data de 30 iunie a fiecărui an, forţele şi mijloacele ce pot fi puse la dispoziţie în anul următor, în vederea participării la misiuni externe. PNL consideră că, prin această iniţiativă, controlul parlamentar privind participarea trupelor româneşti la misiuni internaţionale va fi "real şi eficient". Proiectul legislativ liberal face o diferenţă clară între operaţiile militare, exerciţiile comune, misiunile individuale şi ceremoniale. Odată cu reglementarea acestor categorii de activităţi, proiectul de lege introduce conceptul de “operaţii de gestionare a crizelor”, pentru sincronizarea legislaţiei româneşti cu prerogativele Uniunii Europene în domeniu. Proiectul legislativ va fi depus în Parlament la începutul sesiunii parlamentare din februarie.