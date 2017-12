Liberalii vor schimbări organizatorice

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, declară că partidul ar avea nevoie de un statut mai democratic, care să permită PNL să acţioneze eficient şi rapid. „Noi avem, de asemenea, nişte mutaţii semnificative de făcut, am obţinut un scor electoral semnificativ în marile oraşe, dar avem în multe dintre ele organizaţii slabe, care n-au capacitatea de a prelua acest mesaj important pentru noi. N-am hotărât un calendar, vom discuta, vom face şi o comisie pentru statut, vom stabili şi data congresului sau congreselor - am putea avea un cogres de statut, un congres de alegeri, le-am putea pune pe amândouă deodată. Nu avem niciun fel de presiune, e doar presiunea de a fi cât mai repede o maşină puternică şi eficientă de război total cu Traian Băsescu şi PD-L”, a spus Crin Antonescu. La rândul lui, vicepreşedintele PNL Relu Fenechiu afirmă, pe blogul personal, că liberalii ar trebui să modifice statutul partidului pentru a conferi puteri sporite preşedintelui, iar Congresul ar trebui să aleagă echipa de conducere pe baza unor moţiuni. Fenechiu susţine că rezultatul obţinut de PNL la alegerile din Colegiul 1 Bucureşti arată că PNL are şansa de a deveni cel mai important partid din România, cu condiţia de a-şi îmbunătăţi organizarea internă şi de a-l păstra pe Crin Antonescu ca „motor” al partidului. „Congresul PNL ar trebui să voteze o moţiune a unei echipe care îşi va asuma un program, o strategie şi o serie de obiective clare pentru PNL. Am convingerea că aceasta este soluţia pentru ca partidul să obţină succesul total în anii ce vor urma”, a afirmat Fenechiu, pe blog. Fostul preşedinte al PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că ar fi caraghios ca liberalii să organizeze două congrese în acest an, unul pentru statut şi altul pentru alegerea conducerii, precizând că subiectul modificării statutului nu a fost discutat oficial.