Liberalul Dan Ruşanu, arestat de DNA şi achitat după trei ani, scrisoare către oficialii UE

Dan Radu Ruşanu, fost preşedinte ASF, arestat mai multe luni şi achitat după trei ani într-un dosar construit de procurorii DNA, conduşi de Kovesi, transmite o scrisoare deschisă oficialilor europeni în care critică dublul standard cu privire la cazurile de corupţie şi susţinerea pentru Codruţa Kovesi.

În scrisoarea transmisă oficialilor UE, liberalul vorbeşte despre dosarul în care a fost încarcerat timp de 4 luni, "condamnat" prin telejustiţie de procurorii DNA, conduşi de Laura Codruţa Kovesi, şi achitat la finalul unui proces care a ţinut trei ani.

"Un veritabil linşaj mediac, a urmat apoi “comunicatul DNA” însuşit şi supervizat de Dna Laura Codruţa Kovesi prin care eram acuzat şi condamnat înainte de a fi judecat", se arată în scrisoare.

"Constat azi o intervenţie grosolană a conducerii Parlamentului UE în actul de justiţie din România, cum şi un dublu limbaj, prin încălcarea tuturor principiilor democratice clamate de Parlamentul UE cu scopul asumat făţis de a apăra un inculpat (...) Dublul standard practicat de organismele europene în interpretarea unor întâmplări judiciare din România nu face altceva decât să accentueze euroscepticismul", precizează Ruşanu, legat de cazul Kovesi.

Dan Radu Ruşanu a fost arestat preventiv, în anul 2014, timp de patru luni şi a stat în arest a domiciliu alte trei luni în dosarul "Carpatica Asig", fiind acuzat de folosirea influenţei unei persoane care îndeplineşte o funcţie publică, favorizarea făptuitorului şi constituire de grup infracţional organizat. În primă instanţă, fostul şef al ASF a fost achitat, iar în anul 2017, la trei ani de la momentul arestării, decizia de achitare a fost menţinută şi de instanţa supremă.

"Pentru toate cele ce mi s-au întamplat, mie si altor români în timpul conducerii DNA de către Laura Codruţa Kovesi, eu nu pot “s-o admir” pe aceasta precum dl. Frans Timmermans şi nici să-i acord “suportul meu” aşa cum declara Dl.Tajani. Poate, dacă aceste lucruri s-ar fi întâmplat în ţările dvs, neîndoielnic v-aţi fi schimbat părerea şi nu aţi mai fi susţinut-o necondiţionat pe dna. Laura Codruţa Kovesi", mai spune Ruşanu.

Oficialii europeni, în frunte cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi-au exprimat în mod repetat susţinerea pentru candidatura Laurei Codruţa Kovesi la şefia Parchetului European, după ce fosta şefă DNA a fost pusă sub urmărire penală în dosarul extrădării lui Nicolae Popa. Unii oficiali au afirmat că prin măsura controlului judiciar (n.r.: măsură ridicată miercuri de ÎCCJ), dispusă de Secţia de anchetare a magistraţilor, Kovesi este împiedicată intenţionat să participe la toţi paşii procedurii de selecţie.

SCRISOAREA DESCHISĂ SEMNATĂ DE DAN RADU RUŞANU, REDATĂ INTEGRAL

"Către conducerea Parlamentului Uniunii Europene,

În atenţia liderilor grupurilor parlamentare,

Mă numesc Dan Radu Ruşanu şi sunt membru al PNL din ianuarie 1990, în perioada 2000-2013, am fost VP al partidului. Am fost ales de patru ori în Parlamentul României ca senator şi deputat şi am deţinut în acest timp atât funcţia de VP atât al Senatului cât al Camerei Deputaţilor.

Prin educaţie, dar mai ales prin convingeri, sunt un filogerman declarat şi un susţinător fervent al U.E, considerând că locul României nu poate fi decât alături de democraţiile consolidate ale Bătranului Continent.

Asemenea mie, gândeste majoritatea concetăţenilor mei şi aşa se explică explozia de bucurie, consensul naţional din 1 ianuarie 2007, când România a aderat la UE, în timpul guvernarii liberale, cu Călin Popescu Tăriceanu premier. Atunci, ca şi în decembrie 1989, aceleaşi milioane de români care înlăturaseră dictatura comunistă au sărbătorit în stradă un eveniment decisiv în istoria noastră.

Intorcându-mă la problemele personale, deloc întâmplător, în anul 2013 am fost nominalizat şi votat în unanimitate de către camerele reunite ale Parlamentului României în funcţia de Preşedinte al Autoritătţi de Supraveghere Financiară (ASF), organism similar cu BaFin din Germania, AFM din Olanda şi ACPR din Franţa.

După opt luni de zile, am fost citat la DNA unde mi s-a adus la cunoştinţă că sunt inculpat într-o cauz[de corupţie, pentru patru infracţiuni grave cu 52 de fapte materiale (dosarul conţinea peste 1800 de file). După numai 30 de minute de audiere, procurorul de caz din subordinea dnei. Laura Codruţa Kovesi mi-a semnat ordonanţa de reţinere, iar la ieşirea din sediul parchetului mi s-au încălcat cele mai elementare drepturi. Astfel, la o oră de vârf am fost scos cu cătuşele la mâini şi sub escorta poliţiei judiciare, în mijlocul ziariştilor şi cameramanilor chemaţi acolo de procurori, momentul fiind transmis în direct la toate televiziunile naţionale. Un veritabil linşaj mediac;a urmat apoi “comunicatul DNA” însuşit şi supervizat de Dna Laura Codruţa Kovesi prin care eram acuzat şi condamnat înainte de a fi judecat.

Au urmat patru luni de arest preventiv, 3 luni de arest la domiciliu si 11 luni de control judiciar, un calvar care a durat trei ani de proces, la capătul căruia ICCJ a pronunţat definitiv achitarea mea pe temeiul inexistenţei faptei.

În tot acest timp, niciun coleg de partid, din parlament sau din guvern nu a încercat să-mi ia apărarea, deşi erau convinşi de nevinovăţia mea, fideli principiilor democratice ale UE de “A NU INTERVENII ÎN ACTUL DE JUSTIŢIE”, dar şi stupidei îndatoriri a fiecărui inclupat “de a-şi dovedi nevinovăţia în instanţă” (în condiţiile în care, totuşi, acuzarea era obligată mai întâi să dovedească vinovăţia inculpatului…).

Contrar acestor principii susţinute de UE, constat azi o intervenţie grosolană a conducerii Parlamentului UE în actul de justiţie din România, cum şi un dublu limbaj, prin încălcarea tuturor principiilor democratice clamate de Parlamentul UE cu scopul asumat făţis de a apăra un inculpat, a cărui acuzaţie în conţinut nu o ştim nici eu şi nici dvs. Or, dublu standard practicat de organismele europene în interpretarea unor întâmplări judiciare din România nu face altceva decât să accentueze euroscepticismul. O minimă consecvenţă în principiile declamate şi gesturile publice ar face ca acest deficit de încredere să fie nesemnificativ, dar să vă şi onoreze.

Pentru toate cele ce mi s-au întamplat, mie si altor români în timpul conducerii DNA de către Laura Codruţa Kovesi, eu nu pot “S-O ADMIR” pe aceasta precum dl. Frans Timmermans şi nici să-i acord “SUPORTUL MEU” aşa cum declara Dl.Tajani. Poate, dacă aceste lucruri s-ar fi întâmplat în ţările dvs, neîndoielnic v-aţi fi schimbat părerea şi nu aţi mai fi susţinut-o necondiţionat pe dna. Laura Codruţa Kovesi. Stimaţi Domni, nu cred că o să-mi răspundeţi la această scrisoare pentru că, spre deosebire de mine, nu aţi trăit aceeaşi experienţă traumatizantă în România DNA-ului condus de dna. Laura Codruţa Kovesi.

Dan Radu Ruşanu,

Fost penal, azi pensionar".