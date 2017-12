Liberia interzice debarcarea marinarilor în porturile sale

Oficialii din Liberia au anunțat interzicerea debarcării marinarilor în porturile sale, atât timp cât epidemia de Ebola cu care se confruntă Africa de Vest nu este ținută sub control. Marinarii de la bordul vapoarelor comerciale pot, în vremuri normale, să beneficieze de un permis de intrare în port. ”Dar pentru vapoarele care sosesc am anulat acest permis. Nu va fi autorizat absolut nimeni să debarce”, a declarat Matilda Parker, responsabil din cadrul administrației portuare din Liberia, țara cea mai afectată de epidemia de Ebola. Porturile liberiene, inclusiv Monrovia, capitala țării, vor adopta o politică de toleranță zero împotriva maladiei, care a făcut deja peste 1.500 de morți în regiune de la începutul acestui an, dintre care aproape 700 numai în Liberia. Alte țări puternic afectate sunt Guineea, cu 430 de morți, Sierra Leone, unde boala a făcut 422 de victime, și Nigeria, unde șase persoane au murit ca urmare a febrei hemoragice. În ciuda tuturor eforturilor, epidemia nu pare deloc să stagneze. Senegalul a confirmat primul său caz de Ebola, fiind declanșată starea de alertă.

Deocamdată nu există tratament împotriva Ebola, iar Organizația Mondială a Sănătății a aprobat folosirea tratamentelor experimentale tocmai pentru a grăbi studiile de caz necesare pentru adoptarea unei scheme de prescripție împotriva febrei hemoragice. China, de exemplu, a anunțat că va produce, pentru prima dată, un vaccin contra febrei hemoragice provocate de virusul Ebola. Produsul farmaceutic JK-05 va fi destinat însă doar armatei. Elaborat în urmă cu cinci ani, de Institutul de Microbiologie și Epidemiologie de pe lângă Academia de Medicină Militară, vaccinul a fost testat cu succes pe animale și acum este supus unor noi încercări clinice. ”Folosirea sa va fi permisă numai în cazuri de urgență”, a subliniat șeful echipei de cercetători care elaborează vaccinul, Wang Hongquan.