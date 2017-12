Lică şi Liviu, după 10 ani, pe aceeaşi scenă

După un accident care l-a ţinut imobilizat o perioadă destul de lungă, actorul Lică Gherghilescu, care îndeplineşte funcţia de director al Teatrului pentru Copii şi Tineret, îl va întruchipa, în sfârşit, pe colonelul Pickering, în musicalul „My Fair Lady”, de Frederick Loewe. Alături de Lică Gherghilescu, pe 24 februarie, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” se va afla şi fostul său coleg, de la Teatrul de Stat, Liviu Manolache, în rolul lui Henry Higgins.

ÎN CÂRJE, LA PREMIERĂ Pentru a-l interpreta pe colonelul Pickering, actorul Liviu Manolache se pregătise intens încă din toamnă, timp de aproape două luni, sub indicaţiile regizoarei Alice Barb, însă o rupere musculară la gamba dreaptă l-a făcut indisponibil. „Accidentul banal a avut loc la nici şase minute de la terminarea repetiţiei: o mişcare banală, în urma căreia organismul a cedat din cauza efortului, iar muşchiul de la gamba dreaptă s-a rupt”, a spus actorul.

Însă acest lucru nu l-a împiedicat să urmărească premiera din 28 octombrie 2012, din sala de spectacole, sprijinit în cârje. „Florin Acsinte (n.r. - basul Florin Constantin Acsinte), cel care m-a înlocuit, a făcut un lucru senzaţional într-un timp foarte scurt. Le-am ţinut pumnii, am avut emoţii foarte mari şi m-am bucurat foarte mult, iar din acel moment, mi-am dorit şi mai mult să mă alătur colegilor mei de pe scenă”, a spus Gherghilescu.

RETRĂIRI Despre rolul său, actorul a specificat că este unul „foarte, foarte frumos”, în registru comic, căruia îi va da o notă aparte. „Au fost suficiente motive care m-au făcut să accept acest rol: faptul că ştiam că voi juca cu Liviu (n.r. - Liviu Manolache), faptul că o cunoşteam pe Alice Barb, care, la fel ca şi soţul ei, George Ivaşcu, au făcut actorie la clasa maestrului Dem Rădulescu, ca şi mine. Însă, cel mai mult m-am bucurat că pot să revin pe scena pe care am jucat atâţia ani, pe care am cunoscut succesul şi consacrarea (n.r. - în actualul sediu al TNOB şi-a desfăşurat activitatea teatrul dramatic constănţean) şi pe care nu am mai urcat de peste 10 ani. Este un moment aparte, atât pentru mine, cât şi pentru Liviu”, a subliniat Gherghilescu.

„Este emoţionant să mă aflu cu Lică Gherghilescu pe aceeaşi scenă, aşa cum a fost şi la premieră, atunci când am revenit pe scena teatrului. Abia aştept spectacolul din 24 februarie, cu toate că rolul meu este foarte greu”, a spus şi Liviu Manolache.

„Reîntregirea” distribuţiei, aşa cum fusese iniţial anunţată - cu cuplul actoricesc Manolache-Gherghilescu - conferă statutul unei premiere spectacolului TNOB, „My Fair Lady”, programat pe 24 februarie, de la ora 19.00.