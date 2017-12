Licean bătut în curtea şcolii

Nu a trecut decît o săptămînă de la începutul noului an şcolar, dar violenţa, o problemă deja omniprezentă în şcoli, a creat noi victime în rîndul elevilor constănţeni. Chiar din prima zi de cursuri, un băiat de 13 ani, elev al Şcolii Generale nr. 22 a ajuns la spital, după ce un coleg de clasă i-a tras un pumn în faţă. Seria incidentelor violente din cadrul unităţilor de învăţămînt din Constanţa a continuat şi miercuri, de data aceasta scena altercaţiei fiind curtea Liceului “Ioan Alexandru Cuza”, (fostul NAVROM), situat în cartierul Poarta 6. Mihai Stelian A., elev în clasa a XI-a în cadrul acestui liceu, spune că, după terminarea orelor, a fost acostat de un grup de patru tineri, în dreptul ieşirii din curtea unităţii de învăţămînt. “Mă grăbeam să ajung acasă, cînd au început să mă strige să mă duc pînă la ei, dar eu mi-am văzut de drum. Ei tot strigau “hai, mă, vino încoace”, aşa că m-am îndreptat spre grup”, a povestit tînărul. Mihai susţine că nu-l cunoştea decît pe unul dintre tinerii din grup, Iulian P., un fost coleg de gimnaziu, motiv pentru care s-a dus înspre acesta. Nici nu a apucat însă se apropie de grup, cînd Iulian l-a lovit cu piciorul în faţă. “Mi-a fost coleg în clasa a V-a, dar după aceea a rămas repetent şi nu am mai avut treabă cu el. Nu am avut niciodată nimic de împărţit, nu ştiu ce i-a venit să mă bată. După prima lovitură primită, cu piciorul, eu am căzut la pămînt, iar el a continuat să mă lovească cu pumnii şi cu picioarele”, a mai spus victima. Mihai povesteşte că în timp ce era lovit restul grupului se distra pe seama sa. Chinul adolescentului nu s-a încheiat însă după prima bătaie. Elevul susţine că după ce a scăpat din mîinile agresorului, a vrut să se întoarcă în şcoală şi să-i povestească cele întîmplate directorului. Văzînd însă intenţia lui Mihai, fostul său coleg l-a lovit din nou. “Mi-a tras un picior în spate şi mi-a spus să nu-mi treacă prin cap să mă duc la director”, a mai povestit Mihai. Crezînd că de data aceasta a scăpat în sfîrşit de agresorul său, Mihai a pornit înspre casă, dar pe drum a fost ajuns din urmă de Iulian, care a început din nou să-l ameninţe. Ajuns acasă, liceanul a povestit cele întîmplate tatălui său, care s-a dus la cea mai apropiată secţie de poliţie, după care l-a dus pe băiat la spital. Potrivit cadrelor medicale, băiatul a fost lovit puternic în zona capului, şi va necesita aprox. 5 zile de îngrijiri medicale. În urma plîngerii depuse de licean şi de părinţii acestuia, oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Cu toate acestea, ofiţerii nu au putut da de agresor. Potrivit prof. Valeria Dudu, directorul adjunct al liceului “Ioan Alexandru Cuza” Iulian P., care este elev al Şcolii de Arte şi Meserii din cadrul unităţii de învăţămînt, este un elev problemă. “A rămas repetent de două ori, are foarte multe absenţe şi provine dintr-o familie dezbinată. Mama este plecată la muncă în străinătate, iar el a rămas în grija tatălui. De cînd a avut loc incidentul, am încercat şi noi să dăm de ei, dar nu am reuşit”, a afirmat directorul adjunct al unităţii de învăţămînt, prof. Valeria Dudu. Cît despre faptul că un elev a fost agresat chiar în curtea liceului, prof. Valeria Dudu aruncă vina pe neputinţa de a fi asigurată paza şcolii: “În interiorul clădirii securitatea elevilor este asigurată de profesori, iar în exterior nu avem această posibilitate”.