Licean dispărut în condiţii misterioase

Un adolescent, de 15 ani, din localitatea Valu lui Traian, este căutat de oamenii legii, după ce, miercuri după-amiază, a dispărut în condiţii misterioase în staţiunea Mamaia. Potrivit anchetatorilor, Emanuel Tanasă a plecat, în jurul orelor 14.00, împreună cu doi colegi, de la Liceul „Energetic” Constanţa, undeeste elev ]n clasa a IX-a , pentru a face o baie în mare. Ajunşi în Mamaia, cei doi amici ai băiatului au intrat în apă, lăsîndu-l pe acesta pe mal să le păzească hainele. La un moment dat, cei doi tineri, care deja trecuseră de geamandurile de siguranţă, l-au văzut pe Emanuel Tanasă îndreptîndu-se spre ei. Pentru că băiatul nu ştia să înoate, iar apa îi ajungea deja pînă sub bărbie, amicii au strigat spre el să se întoarcă pe mal. Băieţii spun că, ultima dată cînd l-au văzut Emanuel Tanasă făcea cale întoarsă dar cînd au revenit pe plajă, spre mirarea lor, ei au găsit pe nisip doar hainele adolescentului, carnetul lui de elev, pantofii sport cu care fusese încălţat, telefonul mobil şi o sticlă de apă plată. Cei doi şi-au imaginat că amicul lor a plecat pentru cîteva minute şi s-au hotărît să-l aştepte dar văzînd că nu mai revine, colegii băiatului i-au alertat pe salvamari. Aceştia au intrat în apă şi l-au căutat pe tînăr în zona în care fusese zărit ultima dată, însă eforturile lor s-au dovedit zadarnice. Poliţia Mamaia a fost anunţată despre dispariţia băiatului abia în jurul orelor 19.00 iar oamenii legii au demarat imediat cercetările. Părinţii le-au spus poliţiştilor că fiul lor nu a mai plecat niciodată fără să-i anunţe unde merge sau cînd are de gînd să se întoarcă. Scms. Iulian Dode, şeful Poliţiei Mamaia, a declarat: „Avem două piste. Este posibil ca adolescentul să se fi înecat sau să fi plecat pur şi simplu de bunăvoie cu vreun amic întîlnit pe plajă. Nu putem să ne pronunţăm, trebuie să continuăm investigaţia”. Ieri, adolescentul a fost dat în urmărire. El are 1,60 metri înălţime, constituţie atletică, are păr şaten, tuns scurt şi ochi albaştri. La data dispariţiei era îmbrăcat cu un slip albastru, cu o dungă albă în zona elasticului. Toţi cei care pot furniza informaţii în legătură cu acest caz sînt rugaţi să sune la 112 sau la cea mai apropiată unitate de poliţie.