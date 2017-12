Licean terorizat de o gaşcă de colegi mai mari

“MĂ TEM!” Mama unui adolescent în vârstă de 15 ani, din localitatea constănţeană Dunăreni, susţine că fiul ei este terorizat la şcoală de o gaşcă de elevi mai mari. Femeia spune că întreaga poveste a ieşit la iveală zilele trecute. „Înainte de a ajunge el acasă, am fost sunată de o colegă de-a lui, care mi-a spus că băiatul meu a fost prins, legat de mâini şi murdărit cu un marker pe faţă de nişte elevi de clasa a XI-a. Când a ajuns acasă, am discutat cu el şi i-am cerut să-mi spună ce i se întâmplă la şcoală. Şi atunci am aflat că, în urmă cu doar câteva zile, aceiaşi elevi l-au aşteptat când a ieşit din unitatea de învăţământ, l-au lovit, l-au trântit în zăpadă şi i-au smuls hainele de pe el... A mai avut probleme cu ei. Îl jignesc, îl ameninţă, au vrut să-l şi buzunărească. Într-o zi în care se dădeau bursele au venit la el şi i-au cerut să le dea bani, dar fiul meu a scăpat atunci spunându-le că el nu primeşte bursă. Mă tem pentru siguranţa lui! Este terorizat!”, a declarat Vasilica Stoenciu, mama adolescentului.

„M-AU AMENINŢAT” Fiul femeii spune că s-a temut până acum să vorbească despre ceea ce i se întâmplă. „Nu i-am spus mamei şi nu am apelat nici la profesori, pentru că m-au ameninţat că îmi va fi mai rău dacă mă plâng la cineva. Sunt patru sau cinci inşi de clasa a XI-a care se poartă foarte urât cu mine. Mă lovesc cu pumnii, cu picioarele, îmi vorbesc urât, se iau de mine fără motiv. Problemele au început în acest semestru. Nu am avut nimic de împărţit cu ei. Nu ne-am certat, nu le-am făcut nimic rău”, a povestit Lucian Stoenciu. Mama elevului a reclamat cele întâmplate la conducerea unităţii de învăţământ. „Am aflat despre această problemă de la mama elevului de clasa a IX-a. Am început verificări, pentru a stabili dacă aceste lucruri se confirmă. Urmează ca apoi să luăm la nivelul unităţii de învăţământ măsurile care se impun în astfel de cazuri”, a declarat Gheorghe State, directorul Grupului Şcolar „Nicolae Istrăţoiu”, din comuna Deleni.