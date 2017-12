Liceenii din anul terminal se pregătesc să se înscrie la bacalaureat

Liceenii din ultimul an se vor înscrie, în intervalul 1 - 8 mai, la bacalaureat, care va include, la fel ca în 2008, şase probe şi publicarea subiectelor pe internet, potrivit metodologiei aprobate anul trecut, acesta fiind ultimul an în care examenul se desfăşoară după acest model. Se pot înscrie atît candidaţi din seria curentă, cît şi candidaţi din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat. Candidaţii proveniţi din învăţămîntul particular se înscriu la centrul de examen desemnat de Comisia Judeţeană de Bacalaureat a municipiului Bucureşti. Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Candidaţii care doresc să se înscrie pentru examinare în alt judeţ decît cel în care au studiat vor înainta spre aprobare o cerere motivată către Comisiile Judeţene de Bacalaureat. În perioada 22 - 25 iunie sînt programate probele orale ale bacalaureatului, respectiv limba şi literatura română, limba maternă şi limba modernă. Pe 26 iunie vor începe examenele scrise, primul fiind programat examenul la limba şi literatura română. Pe 29 iunie ar urma să aibă loc examenul scris la limba maternă, iar din 30 iunie vor fi susţinute probele diferenţiate. Elevii liceelor cu profil teoretic vor susţine trei probe diferenţiate: o probă, istorie sau geografie, respectiv istoria sau geografia României şi a statelor membre UE, a doua, o probă din aria curiculară corespunzătoare specializării, iar ultima este o probă din disciplinele dinafara specializării, aceasta din urmă putînd fi şi o probă practică. Elevii din liceele industriale susţin, indiferent de specializare, proba la matematică şi mai au de dat încă două probe diferenţiate, la una dintre materiile cuprinse în specializare şi la una din afara acesteia. Rezultatele se vor afişa pe 5 iulie. Eventualele contestaţii se depun tot pe data de 5 iulie, iar rezultatele finale, care iau în calcul şi contestaţiile, se afişează pe 9 iulie. De anul viitor, subiectele pentru bacalaureat ar urma să rămînă secrete pînă în ziua examenului, potrivit unei declaraţii din ianuarie a ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu.