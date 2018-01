Liceenii din județul Constanța, fumători înrăiți și mari amatori de alcool

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța a publicat, recent, rezultatele studiului privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional din județul Constanța. Potrivit documentului, în rândul elevilor din județul Constanța, peste jumătate au experimentat consumul de tutun - 51,7%, în timp ce 43,1% dintre ei au declarat un astfel de consum și în ultimul an. O treime (36,2%) dintre cei chestionați au fumat în ultima lună. Consumul de produse alcoolice înregistrează cel mai înalt nivel al prevalenţei consumului dintre toate substanţele psihoactive luate în considerare în acest studiu, ceea ce confirmă faptul că alcoolul este un drog social larg acceptat. Analiza datelor indică faptul că aproape 9 din 10 adolescenţi (90,7%) au consumat băuturi alcoolice cel puţin o dată în viaţă, iar unul din doi adolescenți (59,6%) a declarat că a consumat alcool cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. În privința consumului de droguri ilegale, la nivelul județului Constanța, 8,9% dintre elevi au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață orice drog ilicit, în timp ce 4,9% au declarat un astfel de consum în ultimul an, iar 2,6% în ultima lună. Prin sintagma „orice drog“ se înțelege: canabis/hașiș, ecstasy, cocaină/crack, amfetamine, LSD sau alte halucinogene, ciuperci halucinogene, heroină, ketamină, NSP, sedative şi/sau tranchilizante, inhalanți, steroizi anabolizanți. „Se observă niveluri mai mari ale consumului în rândul băieților. În funcție de anul de studiu, cele mai mari valori înregistrate pentru consumul de-a lungul vieții se înregistrează la elevii de clasa a XII-a (11,3%), în ultimul an - la elevii de clasa a XI-a (8%), în ultima lună - la elevii de clasa a XII-a”, se arată în studiu.