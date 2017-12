Licenţe antivirus Bitdefender, gratuit şi nelimitat

În perioada 16 noiembrie - 14 decembrie 2011, utilizatorii site-ului Go4it.ro vor putea descărca, gratuit şi nelimitat, licenţe antivirus Bitdefender. Bitdefender Antivirus Free Edition este un produs nou, oferit gratuit doar în România, exclusiv pe Go4it.ro. Tot ce au de facut utilizatorii este să intre pe Go4it.ro şi să descarce produsul, fără niciun alt cost. În perioada campaniei se pot descărca un număr nelimitat de licente antivirus. Astfel, toţi vizitatorii Go4it.ro vor primi Bitdefender Antivirus Free Edition.

Antivirusul utilizează cele mai avansate tehnologii, oferind siguranţă maximă, minim de resurse consumate, zero configurări şi zero întreruperi. Bitdefender Antivirus Free Edition inaugurează o nouă filozofie de securitate, sub sloganul “Fără mesaje inutile, fără configurări”, redefinind standardul soluţiilor antivirus gratuite prin rata de detecţie ridicată, garanţia protecţiei datelor şi scanarea inteligentă. Motoarele de scanare se autocalibrează pe măsură ce sunt folosite, în aşa fel încât impactul asupra sistemului să fie minim. “Utilizatorul nu va simţi niciodată prezenţa antivirusului, iar activităţile sale curente pe computer nu vor fi stânjenite în niciun fel. Programe recunoscute ca fiind consumatoare de resurse sau jocuri vor funcţiona perfect, fără întreruperi datorate soluţiei de securitate”, afirmă Alexandru Balan, Senior Product Manager la Bitdefender.

Spre deosebire de alte soluţii antivirus disponibile gratuit, Bitdefender se actualizează automat în fiecare oră, oferind protecţie permanentă chiar şi împotriva celor mai recente pericole informatice. Ameninţările necunoscute sunt detectate şi înlăturate datorită detecţiei euristice deosebit de avansate, premiată la nivel mondial de cele mai importante organizaţii independente de testare şi certificare.