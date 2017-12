Liceu constănțean participant la cel mai mare eveniment educațional din lume

Liceul Teoretic “Traian” din Constanța s-a alăturat, zilele trecute, programului internațional “Hour of Code” - Ora de Programare, care este unul dintre cele mai mari evenimente educaționale din lume. Iar pentru că săptămâna 8 - 14 decembrie este cunoscută la nivel mondial drept săptămâna educației în științele calculatoarelor sau Computer Science Education Week, milioane de elevi și profesori din toată lumea au parcurs săptămâna aflând că programarea e un limbaj accesibil oricui, care nu necesită cunoștințe matematice avansate, ci mai degrabă logică și structură în gândire. Elevii Liceului Teoretic “Traian”, sub îndrumarea catedrei de Informatică, au accesat în mod gratuit o platformă online, unde au parcurs tutoriale interactive. Ei au aflat că programarea se poate învăța în mod plăcut, interactiv și cu siguranță nu e la fel de dificilă precum pare la prima vedere. ”Hour Of Code reprezintă mai mult decât un site oarecare. Eu cred că acesta este unul dintre cele mai inovative proiecte prin care putem crea și prelucra programele. Platforma web ne ajută atât pe noi, elevii, cât și pe cei interesați de domeniul Computer Science să evolueze odată cu tehnologia”, a spus o elevă în clasa a XI-a A de la Liceul Teoretic ”Traian”, Raluca Larisa Cazan. Potrivit prof. Tănăsescu Violeta, platforma Hour of Code are o interfață prietenoasă, intuitivă, bine stucturată în funcție de dorința utilizatorului, cu tutoriale în limba română sau engleză. În plus, pe site apar și alte secțiuni dedicate cadrelor didactice: Notițe pentru educatori sau Resurse pentru profesori. ”La sfârșitul orei de programare, toți elevii care au reușit să parcurgă tutorialele la care s-au înscris, și care au demonstrat că au înțeles conceptele de bază în domeniul Computer Science, au primit o diplomă de participare semnată de Hadi Partovi, fondator şi CEO al Code.org.”, a declarat prof. Tănăsescu Violeta.