Liceul agricol constănțean, transformat în centru de formare profesională în turism

11:49:43 / 06 Martie 2017

poate poate

UNUL DE UNUL CU PROBLEME NU SINGURUL CU SIGURANTA.VA CERE AJUTOR PT A FI OPERAT AICI IN CONSTANTA.OPERATIA NU II COMLICATA DAR DEHHH RETICENTA MEDICILOR CHIRURGI SA NU SPUN RAUTATEA SI INDIFERENTA FACE SA FIE REFUZAT.DA DA AICI MA REFER LA VASNICUL MENEGER GRASA.ZISESE A VB SI PERSONAL CU DINSU CARE CU ELEGANTA LA TRIMIS LA PLINBARE.POSIBI SA FIE CA LA CIRCIUMA SA AIBA DREPTUL SA I-SI ALEAGA/SELECTEZE CLIENTELA.PACAT CONSIDER PACAT DA DA.PERSOANA CARE MI SA PLINS II CU HANDICAP DIN PROG NAT DE SANATATE.DECI NORMAL' FIRESC' AR TREBUI OPERAT AICI IN CTA FARA A MAI TREBUI SA CAUTE IN TARA UDE SA FIE ACC. ACUM EL NU POATE HOTARI.DETALI POT DA DOAR PESOANELOR INTERESATE/SERIOASE. SA FIM SANATOSI PINA ATUNCI.